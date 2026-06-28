Sredi najhujše vročine so na Evropski komisiji morali izklopiti klimo, a ne vsi

Vročinski val, ki je zajel Evropo, je v petek prisilil zaposlene na sedežu Evropske komisije, da so izklopil klimatske naprave v spodnjih nadstropjih stavbe Berlaymont. Opoldne so prejeli SMS-sporočilo: »BERL - NUJNO - Zaradi ekstremnih vremenskih razmer je treba klimatsko napravo v nadstropjih od 1 do 7 izklopiti do konca dneva.« V 13-nadstropni stavbi imajo pisarne predsednica Komisije Ursula von der Leyen, njenih 26 komisarjev in še približno 3000 drugih zaposlenih in mnoge od njih je odločitev o izklopu klime razjezila. Toliko bolj, ker so v višjih nadstropjih, kjer imajo pisarne komisarji in predsednica von der Leyen, klimatske naprave nemoteno delovale naprej, piše Politico.

»To je kot v fevdalizmu, vladajoči skrbijo za svoje udobje, nižji sloji pa naj se znajdemo po svoje,« je za omenjeni portal dejal eden od uradnikov, ki je želel ostati anonimen, tudi drugi se je strinjal, da je to »sramota«. Tretji zaposleni, ki dela v osmem nadstropju, je povedal, da je bila temperatura v pisarni kljub vklopljeni klimatski napravi 25,7 stopinje Celzija, zato je bil izklop »povsem nehuman«. S težavami se je ta teden soočal tudi Evropski parlament, saj je prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo zaradi povečane porabe, ki jo je povzročilo povečano delovanje klimatskih naprav na območju.

Tokratni ekstremni vročinski val pa je ponovno sprožil razpravo o pomanjkanju klimatskih naprav v domovih in pisarnah po vsej Evropi, kjer ima klimatsko napravo le petina gospodinjstev. V Belgiji petina vlakov ni klimatiziranih, zaradi česar je nacionalno železniško podjetje moralo odpovedati številne storitve v času prometnih konic.