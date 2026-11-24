V Braziliji so po 11 dneh iskanja v amazonskem pragozdu našli živega 74-letnega moškega z alzheimerjevo boleznijo. V divjini je preživel tako, da je jedel gozdne sadeže in spal na ležiščih iz listja, so sporočili reševalci in lokalni mediji.

Devet dni po njegovem izginotju je njegova vnukinja Sara Montes gasilce pozvala, naj ne opustijo iskanja. V videoposnetku, ki ga je objavila na Instagramu, je povedala, da nameravajo iskalno akcijo ustaviti v nedeljo, 22. novembra. »Ne pozabite na nas. Ne pozabite na dedka,« je obupano prosila. Reševalci so moškega po poročanju AFP našli v petek, približno deset kilometrov od kraja, kjer je izginil, je razvidno iz objav skupine nadzornikov naravnega parka in enega od reševalcev na družbenih omrežjih. Na fotografijah in posnetkih z reševanja je videti 74-letnika, ki v spodnjem perilu sedi na tleh in deluje zmedeno ter dezorientirano. Na posnetku, ki ga je objavil brazilski novičarski portal, pa več moških nesrečnega starostnika na improviziranih nosilih nosi skozi gozd.

Janarino Ferreira dos Santos je preživel sam.

Lokalni mediji so v nedeljo poročali, da je Janarino Ferreira dos Santos, nekdanji rudar, amazonski pragozd dobro poznal, preživel pa je z uživanjem plodov palme buriti, značilne za Amazonijo. Pil je vodo iz naravnih virov. Nadzornik parka Nerivan da Silva je povedal, da so iskalci odkrili ležišča, ki si jih je dos Santos pripravil iz listov palme acai. Našli so tudi njegove stopinje, ki pa so razkrivale, da je hodil v krogih. V tako gostem pragozdu, kot je območje, kjer se je izgubil, lahko bujno rastlinje omeji vidljivost na vsega nekaj metrov, še poročajo lokalni mediji. Dos Santosa so po reševalni akciji odpeljali v bolnišnico.