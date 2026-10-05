Sredi oddaje snel kravato in šokiral gledalce: »Tega ne potrebujemo več, začela se je vojna (VIDEO)

Napetosti v Jemnu so dosegle novo, nevarno raven. Medtem ko je mednarodno priznana jemenska vlada napovedala obsežne vojaške operacije proti hutijem, je voditelj lokalne televizije pred kamerami naredil simbolično potezo. Snel je kravato in sporočil: »Tega ne potrebujemo več. Začela se je vojna.«

Nenavaden prizor se je zgodil med televizijskim programom v Adenu na jugu Jemna. Voditelj je sredi oddaje snel kravato in gledalcem pojasnil, da razmere v državi niso več takšne, da bi se ukvarjali s formalnostmi.

»Tega ne potrebujemo več. Začela se je vojna,« je dejal. Dodal je, da televizijski novinarji odslej ne bodo več nosili kravat in formalnih oblek. S tem naj bi želeli simbolično pokazati, kako resne so postale razmere v državi. Posnetek je na omrežju X objavil izraelski novinar Roi Kais.

Vlada napovedala veliko vojaško operacijo

Dramatična televizijska poteza prihaja v času nove velike eskalacije dolgoletne vojne v Jemnu. Vodja predsedniškega sveta Rašad al Alimi je v nedeljo sporočil, da začenjajo vojaške operacije, katerih cilj je ponovno prevzeti območja, ki jih nadzorujejo hutiji.

»Danes oznanjam začetek vojaških operacij za ponovno zavzetje preostalega ozemlja republike in razširitev oblasti države ter njenih institucij na celotno nacionalno ozemlje,« je sporočil v televizijskem nagovoru.

Država v vojni že vse od leta 2014

Mednarodno priznana vlada želi tako ponovno vzpostaviti nadzor nad območji, ki jih obvladujejo hutiji, povezani z Iranom. Boji so se v zadnjih dneh še posebej zaostrili v okolici strateško pomembnega mesta Taiz.

Jemen je sicer v vojni že vse od leta 2014, ko so hutiji zavzeli prestolnico Sana in prisilili takratno vlado k umiku. Leta spopadov so državo pahnila v eno najhujših humanitarnih kriz na svetu.