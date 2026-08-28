Sredi uničujočih poplav ganljiv prizor, vojakinje v naročju tolažile rešena dvojčka (VIDEO)

Nepal se spopada z eno najhujših naravnih katastrof v zadnjem obdobju. Silovita voda, blato in kamenje so v zelo kratkem času zajeli naselja na območju meje med Nepalom in Tibetom ter za seboj pustili uničene domove, ceste, mostove in drugo infrastrukturo. Ljudje so pred nenadnim poplavnim valom bežali na višje ležeča območja, nekateri pa so ostali ujeti v svojih domovih in čakali na pomoč. Med številnimi posnetki, ki prikazujejo posledice katastrofe, je posebej ganljiv prizor dveh majhnih otrok. Po uspešni rešitvi sta se dvojčka znašla v naročju nepalskih vojakinj. Te so ju stisnile k sebi ter ju z nežnostjo in toplino skušale pomiriti.

Prizor je še toliko močnejši zaradi razmer, v katerih je nastal. Okoli njiju so še vedno trajale reševalne operacije, območje pa je bilo zaznamovano z uničenjem in nevarnostjo. Otroka sta po dramatičnem reševanju vsaj za trenutek našla občutek varnosti v objemu ljudi, ki so ju rešili. Takšni trenutki v času katastrof pokažejo tudi drugo plat reševalnih akcij. Poleg blata, ruševin, poplavljenih cest in nevarnih predorov se reševalci srečujejo z ljudmi, ki so prestrašeni, poškodovani in pogosto povsem odvisni od njihove pomoči.

Ljudje pred silovitim valom bežali na višje

Moč poplavne vode razkrivajo tudi posnetki s prizadetih območij. Na enem od njih ljudje stojijo na balkonu hiše, ko območje nenadoma zajame silovit hudourniški val. Voda jih hitro obkroži in jim zapre pot za umik. V takšnih razmerah je lahko vsaka minuta odločilna. Ljudje, ki so še trenutek prej mislili, da so na varnem, se lahko znajdejo ujeti med naraščajočo vodo in uničenimi prometnimi povezavami.

Posnetki hkrati kažejo, kako močan je bil vodni tok. Tudi velike skale lahko voda premakne in odnese s seboj. Če je deroča voda sposobna premikati tako težke ovire, je nevarnost za človeka še toliko večja.

472 mrtvih, reševalce opozorili na novo nevarnost

Kot danes poroča STA, so nepalske oblasti dva dni po uničujočih poplavah in zemeljskem plazu na meji med Nepalom in Tibetom izdale novo opozorilo. Reševalce na območju meje so zaradi nevarnosti novih poplav pozvali, naj se umaknejo na višje ležeča območja. Začela se je namreč razlivati voda iz jezera na tibetanski strani, ki so ga oblikovale ogromne količine ruševin po plazu.

Po zadnjih podatkih je katastrofa terjala 472 življenj. Opozorilo so izdali, ko se je voda začela izlivati proti Nepalu, vendar so se razmere na terenu medtem že umirile. Nepalske oblasti so vse varnostno osebje, reševalce in širšo javnost, ki sodelujejo pri reševalnih in podpornih operacijah, pozvale k posebni previdnosti. »Vse varnostno osebje, reševalce in širšo javnost, ki sodelujejo v reševalnih in podpornih operacijah, pozivamo, naj ostanejo pozorni in se nemudoma umaknejo na varno mesto oziroma prijavijo incident,« so sporočile.

Reševanje na kitajski strani začasno prekinili

Zaradi nevarnosti so reševalne akcije začasno prekinili tudi na kitajski strani meje. Kitajske oblasti so nato reševanje že obnovile, saj naj bi se gladina vode v jezeru nekoliko znižala. Kitajski predsednik Xi Jinping je za danes sklical sestanek najvišjih kitajskih predstavnikov, na katerem naj bi razpravljali o reševalnih operacijah v Tibetu. Kitajska komunistična partija je opozorila, da je na območju še vedno veliko skritih nevarnosti, povezanih z ledeniki, ledenimi jezeri in geološkimi nesrečami, reševalci pa se zaradi tega soočajo z velikimi težavami, poroča STA. Peking medtem razmišlja tudi o nujni pomoči Nepalu in mednarodnem sodelovanju pri reševalnih akcijah.

Voda in blato kot cunami izbrisala celotna naselja

Katastrofalne poplave so na območju Nepala povzročile ogromno razdejanje. Val vode in blata, ki so ga očividci opisovali kot podoben cunamiju, je prizadel območje ob rekah Bhote Koshi in Trishuli. Voda je uničevala oziroma odnašala celotna naselja, poškodovala ceste in mostove ter prizadela pomembne infrastrukturne objekte. Po zadnjih ugotovitvah naj bi bile poplave in zemeljski plaz povezani s podorom ledenika. Prav zaradi tega se oblasti bojijo tudi nadaljnjih nevarnosti. Na območju ostajajo ledeniki, ledeniška jezera in nestabilna pobočja, zato lahko nov podor ali prelivanje vode povzroči dodatne poplave.

Reševali tudi delavce iz predora hidroelektrarne

Med zahtevnimi reševalnimi akcijami v Nepalu je tudi reševanje delavcev, ki so ostali ujeti v predoru hidroelektrarne Trishuli. Po navedbah ob posnetku so pripadniki nepalske vojske varno reševali delavce, ujete v predoru. Tudi ta akcija je bila izjemno zahtevna, saj se reševalci na prizadetih območjih ne soočajo le s posledicami poplav, ampak tudi z nevarnostjo novih plazov in nenadnih sprememb vodostaja. Reševalne ekipe zato svoje delo opravljajo v izjemno nevarnih razmerah, obenem pa se morajo ves čas prilagajati novim opozorilom oblasti.

Nevarnost novih poplav še ni povsem minila

Čeprav so se razmere po današnjem opozorilu že umirile, nevarnost ostaja. Oblasti na obeh straneh meje spremljajo stanje jezer, ledenikov in vodnih tokov ter skušajo preprečiti, da bi nova velika količina vode ponovno ogrozila že tako prizadeta območja. Nepal se bo moral poleg reševanja ljudi v prihodnjih dneh soočiti tudi z ogromnimi posledicami katastrofe. Uničeni domovi, ceste, mostovi in druga infrastruktura bodo zahtevali dolgotrajno obnovo.