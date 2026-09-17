Prihaja to k nam? Poplave ohromile več mest in letala ostala na tleh, umrl vsaj en človek (VIDEO)

Sredozemsko obalo Španije, predvsem območji okoli Barcelone in Valencije, so prizadela močna neurja, ki so povzročila hude poplave in kaos v prometu. V divjih hudournikih je življenje izgubil najmanj en človek. Kot so sporočili lokalni gasilci in policija, je močan tok odnesel moškega v avtomobilu, ko je poskušal prečkati sicer majhen potok v bližini Olivelle jugozahodno od Barcelone. Reševalci so njegovo truplo našli nekaj ur pozneje, po poročanju časnika La Vanguardia pa gre za britanskega državljana, ki je živel na tem območju.

Na prizadetih območjih je v le nekaj urah padlo od 80 do 100 litrov dežja na kvadratni meter. Ko v kratkem obdobju zapade takšna količina dežja, je zemlja ne more sproti vpiti, kanalizacija pa ne odvajati, zato nastanejo močni hudourniki in hude poplave. Na severovzhodu države so se ceste spremenile v podivjane hudournike, voda pa je poplavila številne kleti in objekte. Močan veter, ki je dosegal hitrosti do 100 kilometrov na uro, je pulil drevesa, zaradi česar so morali odpovedati tudi tekmo prve španske nogometne lige.

Zaposleni na občinski upravi nameščajo črpalko za odvod vode iz poplavljenega podvoza po močnem dežju v Torrentu, v bližini Valencie. FOTO: Eva Manez Reuters

O poplavljenih cestah poročajo tudi iz regije Murcia. V Barceloni in Valenciji je bil močno oviran lokalni promet, odpovedati pa so morali tudi več letalskih povezav. Regijo Valencija so sicer že oktobra 2024 prizadele ene najhujših poplav v zgodovini Španije, v katerih je umrlo najmanj 229 ljudi, škoda pa je dosegla milijardne zneske. Španska meteorološka služba AEMET ob tem opozarja, da vse toplejše Sredozemsko morje, ki je posledica podnebnih sprememb, vse pogosteje prinaša tako ekstremne padavine.