SE SVET PRIPRAVLJA NA VOJNO?

Srhljiva napoved Aleksandra Vučića: Vojna bo

Zahteval bo tudi povečanje državne zaloge hrane in vojaške opreme.
Aleksander Vučić. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
Aleksander Vučić. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
N. B.
 4. 10. 2025 | 13:50
1:34
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju nove hitre železniške proge med Beogradom in Subotico izrekel dramatično opozorilo. Po njegovih besedah se celoten svet pripravlja na vojno, poroča Index.

»V svetu bo vse težje. Tudi pri nas bo težje, iz preprostega razloga — ljudje morajo vedeti, da se vsi pripravljajo na vojno. In ko se pripravljajo na vojno, to pomeni, da bo do nje tudi prišlo. In jaz vam pravim, prišlo bo,« je dejal Vučić, poroča Telegraf.

Vučić je poudaril, da svet drvi proti spopadu, pri čemer nikogar več ne zanimajo pogajanja ali dialog. »Ne zanimajo jih pogovori in dogovori. Kopljejo svoje rove in čakajo začetek, ker vedo, da vojna tako ali tako prihaja. Čakajo in se pripravljajo nanjo,« je dodal.

Povečanje rezerv in obrambnih zmogljivosti

Predsednik je napovedal dodatne priprave države. »Vse na svetu bi dal, da se to ne zgodi. /.../ Tudi mi bomo morali pripraviti stvari, ki jih doslej nismo. Vojska je pripravljena, da odbije vsakega sovražnika, a morali bomo pripraviti še druge stvari,« je dejal.

Vučić je izpostavil, da je že dvakrat povečal državne zaloge hrane in vojaške rezerve, zdaj pa bo zahteval še dodatno povečanje.

 

