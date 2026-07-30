Srhljivi posnetki iz Gardalanda: potniki obtičali v zraku, potekala je evakuacija (VIDEO)

V priljubljenem zabaviščnem parku Gardaland je v pondeljek 27. julija zavladala prava drama. Vlak smrti Oblivion – The Black Hole se je zaradi tehnične napake nenadoma ustavil, potniki pa so več kot 15 minut ostali ujeti na tirnicah več deset metrov nad tlemi. Osebje je takoj sprožilo postopke za izredne razmere in obiskovalce varno evakuiralo po ozkem varnostnem stopnišču ob konstrukciji atrakcije. Poškodovanih na srečo ni bilo, razmere pa so hitro spravili pod nadzor. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da se takšne samodejne zaustavitve sprožijo prav zaradi varnosti, ko senzorji zaznajo že najmanjšo nepravilnost. V članku objavljamo tudi videoposnetek dramatičnega reševanja.

Nekaj ur pozneje še požar

Le nekaj ur pozneje, okoli 13.50, je v območju parka Far West pod atrakcijo Raptor izbruhnil še požar. Gasilci in varnostna služba so hitro posredovali, ogenj omejili in ga spravili pod nadzor. Po prvih informacijah tudi v tem dogodku ni bil nihče poškodovan. Del parka so zaradi previdnosti začasno zaprli, obiskovalce pa umaknili z območja. Vzrok požara za zdaj še ni znan, okoliščine dogodka pa bodo pristojni preiskali. Gardaland leži ob Gardskem jezeru v kraju Castelnuovo del Garda, nedaleč od Verone. Zamisel zanj je dobil veronski podjetnik Livio Furini, ki ga je navdušil obisk Disneylanda v Kaliforniji, park pa je vrata odprl 19. julija 1975. Leta 2025 je tako praznoval že 50-letnico delovanja.