Srhljivi prizori iz Istre, besno morje postreglo z apokaliptičnimi prizori (VIDEO)

Nad morjem ob hrvaški Istri so se pojavile vodne trombe, ki so ustvarile nenavadne in na pogled precej grozljive prizore. Nad morsko gladino je bilo mogoče opaziti več izrazitih vrtincev, ki so se raztezali proti temnim oblakom. O dogajanju poroča več hrvaških medijev, ki so objavil tudi videoposnetke. Pojav sovpada z napovedanim poslabšanjem vremena na območju Istre.

Nevarne predvsem za plovila

Vodne trombe, ki jim na Hrvaškem pravijo pijavice, nastanejo ob ustreznih vremenskih razmerah nad vodno površino. Gre za vrtinčaste zračne stebre, ki so lahko povezani z nevihtnimi oblaki, njihova moč pa se od primera do primera precej razlikuje. Prizori so na pogled pogosto spektakularni, vodnih tromb pa ne gre podcenjevati. Zaradi močnega vetra in vrtinčenja so lahko nevarne predvsem za manjša plovila, nevarnost pa lahko predstavljajo tudi, če dosežejo obalo.

Takšni pojavi na Jadranu niso redkost, zlasti v obdobjih izrazite vremenske nestabilnosti. Jeseni je morje še razmeroma toplo, nad njim pa se lahko zadržuje precej hladnejši zrak, kar ustvarja ugodne razmere za nastanek vrtincev. Za zdaj ni potrjenih informacij, da bi današnje vodne trombe na območju Istre povzročile škodo.