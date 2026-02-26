  • Delo d.o.o.
PETO LETO VOJNE

Srhljivo! Putin bi lahko povzročil jedrski incident in obtožil Ukrajino. Razkrite možne tarče

Ruska invazija na Ukrajino vstopa v peto leto, Moskva bi lahko posegla po skrajnih ukrepih.
Vladimir Putin. REUTERS FOTO: Pavel Bednyakov Via Reuters
Vladimir Putin. REUTERS FOTO: Pavel Bednyakov Via Reuters
M. U.
 26. 2. 2026 | 06:46
 26. 2. 2026 | 06:46
2:47
Ko ruska invazija na Ukrajino vstopa v peto leto, bi Moskva, kot navaja poročilo Ameriškega inštituta za proučevanje vojne, lahko poskušala preusmeriti pozornost z odsotnosti uspeha na bojišču z morebitno jedrsko operacijo pod lažno zastavo.

image_alt
Poljaki sprožili alarm in objavili fotografije: »Odkrili smo ruske tajne tunele, ki vodijo v Evropo«

»Kremelj morda načrtuje, da bo za radiološki incident v Ukrajini, ki bi ga povzročila Rusija, okrivil Ukrajino,« je sporočil omenjeni inštitut in poudaril, da Moskva to vidi kot orodje »za prepričevanje Zahoda, naj odmisli Ukrajino, ali kot dodaten poskus zlomiti ukrajinsko voljo do nadaljnjega odpora«. Rusija je napadala ukrajinsko jedrsko energetsko infrastrukturo ter večkrat obstreljevala ukrajinske jedrske elektrarne in spremljajočo infrastrukturo. Takšni napadi nosijo tveganje radiološkega incidenta.

image_alt
Putin se pripravlja na nove vpoklice, hkrati udaril po sodnikih: »Kazen mora biti neizogibna«

»Rusija bi lahko namerno ali nenamerno povzročila incident in nato obtožila Ukrajino, da je uporabila jedrsko ali radiološko orožje,« še piše v poročilu.

»Umazana bomba« 

Opozorilo Inštituta prihaja po tem, kar so opisali kot »neosnovano trditev« ruske zunanje obveščevalne službe (SVR), da Združeno kraljestvo in Francija poskušata v Ukrajino pretihotapiti »umazano bombo« ali jedrsko orožje ter sisteme za njihovo dostavo. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je šel še korak dlje in dejal, da je »namera Pariza in Londona, da preneseta jedrsko bombo v Kijev, očitna kršitev mednarodnega prava«, je navedel Euronews.

Možne tarče

Ukrajina ima štiri jedrske elektrarne, ena pa je od leta 2022 v ruskih rokah. Ruske sile so jedrsko elektrarno Zaporožje namreč zasedle že v zgodnjih dneh invazije.  Elektrarna v Zaporožju je ena od desetih največjih jedrskih elektrarn na svetu, njena usoda sredi spopadov pa je vzbudila strahove pred jedrsko katastrofo. Černobil, prizorišče najhujše jedrske katastrofe v zgodovini, je v zgodnjih dneh vojne leta 2022 prav tako zasedla ruska vojska. Pod njihovim nadzorom je ostal več kot mesec dni, vse dokler ukrajinske sile niso potisnile ruskih enot z območja okoli Kijeva.

image_alt
Hudo poškodovana jedrska elektrarna v Černobilu! Širjenja sevanja ni mogoče ustaviti (FOTO)

Nato je bilo potrjeno, da so ruske sile kopale jarke v najbolj onesnaženem delu černobilske prepovedane cone in pri tem prejele znatne doze sevanja.

Ruska invazija na Ukrajino vstopa v peto leto, Moskva bi lahko posegla po skrajnih ukrepih. FOTO: Sergey Pivovarov
Ruska invazija na Ukrajino vstopa v peto leto, Moskva bi lahko posegla po skrajnih ukrepih. FOTO: Sergey Pivovarov

Leta 2025 je ruski napad z brezpilotnim letalom poškodoval novi varnostni pokrov, evropski projekt, zasnovan kot zaščitni ščit pred še vedno radioaktivnimi ostanki ustavljenega reaktorja in prvotnega sarkofaga, zgrajenega neposredno po katastrofi.

 

Več iz teme

Rusija-Ukrajinavojna v UkrajiniUkrajinaRusijajedrsko orožjejedrska elektrarna Zaporožje
