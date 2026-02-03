Starši besni: šolsko kosilo v bolnišnico spravilo 22 otrok

V indijski zvezni državi Telangana je v četrtek, 29. januarja, po šolskem kosilu zbolelo 22 otrok. Po poročilih lokalnih medijev so jim v osnovni šoli Mandal Parishad v okrožju Sangareddy postregli pogreto hrano, ki je ostala od zasebne prireditve dan prej. Po podatkih Telangana Today je kosilo jedlo 42 učencev, med jedjo pa so se pri nekaterih hitro pojavili bruhanje, driska in hude bolečine v trebuhu. Pouk so prekinili in otroke nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer so jim nudili oskrbo. Več medijev je poročalo, da so otroci po zdravljenju stabilni.

Dogodek preiskujejo pristojni organi. Po poročanju The Independent so eno od oseb, povezano s pripravo oziroma delitvijo kosila, odstranili z delovnega mesta, ravnatelj pa je prejel uradno zahtevo za pojasnila, ker naj bi nadzor nad pripravo obrokov odpovedal.

V lokalnih poročilih se pojavlja še ena neprijetna podrobnost: kosilo naj bi pripravljali izven šole, ker kuhinjski prostor na šoli menda še ni dokončan, kar je med starši dodatno okrepilo jezo in vprašanja o odgovornosti. Starši so po poročanju The New Indian Express zahtevali strožje ukrepe in jasnejša pravila pri šolskih obrokih, saj to ni bil prvi primer zastrupitve s hrano v javni šoli v zadnjih dneh.