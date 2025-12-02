Strožja evropska regulacija TikToka in Instagrama: ali to pomeni konec digitalne svobode za mlajše od 16 let?

Evropski parlament je odprl veliko razpravo o prihodnosti dostopa do družbenih omrežij, poroča Marketing magazin. Poslanci so namreč sprejeli resolucijo, ki Komisijo poziva, naj dvigne starostni prag za uporabo platform na 16 let. Ko je novica zakrožila, so sledile takojšnje špekulacije – bo Instagram ali TikTok res postal prepovedan za vse, ki so mlajši od 16? Gre namreč za politično usmeritev, ne za zakon. Dokler Evropska komisija ne pripravi konkretnega predloga, o katerem bodo nato odločale države članice, se v praksi nič ne spremeni. Je pa jasno, da se EU obrača v novo smer: želi večjo zaščito mladoletnih uporabnikov in strožjo odgovornost digitalnih platform.

Strožja pravila za otroke, manj »zasvojljivih« funkcij

Predlogi, ki jih omenja sprejeta resolucija, prinašajo precejšnje spremembe. Uporabnikom, mlajšim od 13 let, bi dostop popolnoma onemogočili, medtem ko bi mladostniki med 13. in 16. letom platforme lahko uporabljali le s preverjenim soglasjem staršev. V razpravi se pojavlja tudi želja po omejevanju t. i. »zasvojljivih funkcionalnosti«, večji kontroli interakcij otrok z orodji umetne inteligence ter enotni evropski zakonodaji. Vse to izhaja iz vedno večjega števila raziskav, ki opozarjajo, da pretirana raba družbenih omrežij pri otrocih in najstnikih negativno vpliva na duševno zdravje.

Dokler Evropska komisija ne pripravi konkretnega predloga, o katerem bodo nato odločale države članice, se v praksi nič ne spremeni. FOTO: Dado Ruvic Reuters

Če EU na koncu sprejme zakon, bo moral digitalni ekosistem opraviti temeljito prenovo. Platforme bi morale razviti zanesljive sisteme preverjanja starosti, posebej prilagoditi uporabniške izkušnje za mladoletnike ter zaostriti pravila oglaševanja v vsebinah, ki ciljajo na otroke. Tudi oglaševalci bi dobili nove obveznosti – kampanje bi morali strogo ločevati po starostnih skupinah, pravila za komuniciranje z mladoletniki pa bi postala precej bolj omejujoča. Kakorkoli obrnemo, digitalna svoboda mlajših uporabnikov očitno ne bo več samoumevna. Za podjetja in marketinško industrijo je to jasen signal, da prihaja obdobje bolj premišljene, odgovorne in regulirane komunikacije.