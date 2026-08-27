Ste kaj žejni? Hrvaška carina najboljšemu ponudniku prodaja 3456 pločevink piva, ki so jih zasegli tihotapcem

Na prodaj je 144 paketov po 24 pločevink, skupaj 1728 litrov piva Nektar Banjaluške pivovarne v 0,5-litrski embalaži. Za celotno količino je določena začetna cena 1728 evrov, kar pomeni natanko 50 centov za pločevinko. V ceno so že vključene dajatve za sprostitev blaga v prost promet na Hrvaškem.

Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ponudnik pa mora ponuditi več od začetne cene. Varščina znaša 10 odstotkov oziroma 172,80 evra in jo je treba nakazati najpozneje do 4. septembra ob 9.55. Pisne ponudbe zbirajo do 4. septembra do 10. ure, odpiranje pa bo 7. septembra v prostorih Področnega carinskega urada Zagreb na Jankomirju.

Pivo je shranjeno v skladišču na mejnem prehodu Stara Gradiška, ogled pa je mogoč 2. septembra med 9. in 10. uro ob predhodni najavi. Prodaja poteka po načelu »videno-kupljeno« in brez garancije, zato mora kupec blago pred nakupom po možnosti tudi pregledati. Če bo ponudnik izbran, mora v treh dneh po obvestilu oziroma zaključku javne prodaje poravnati doseženo kupnino.

Bi prodali tudi Slovencu?

Po preverjanju pravil hrvaške Carinske uprave ni videti, da bi bila javna prodaja omejena zgolj na hrvaške državljane. Pri takšnih prodajah lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, zato državljanstvo samo po sebi ne bi smelo biti ovira. Čeprav za tujce ni najti splošne določbe, ki bi jim sodelovanje prepovedovala, morajo pa izpolniti vse pogoje konkretnega razpisa in predložiti zahtevane podatke ter dokumentacijo. Slovenski ljubitelji piva se torej lahko potegujejo za nakup, a bodo morali upoštevati način oddaje ponudbe, plačilo varščine in organizacijo prevzema celotne količine.