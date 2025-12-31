Ste nameravali silvestrovati v Beogradu? Za vas imamo slabo novico

Beograd bo v novo leto tokrat vstopil brez tradicionalnega silvestrovanja na mestnih trgih. Koncertov na prostem ne bo ne 31. decembra ne ob praznovanju pravoslavnega novega leta, je potrdil župan Aleksandar Šapić in poudaril, da je bila odločitev sprejeta zaradi varnostnih razlogov. Šapić je ob tem spomnil na dogodke z lanskoletnega silvestrovanja na Trgu Republike, ko je, kot navaja, med koncertom »določena skupina ljudi poskušala vdreti« v ograjeni prostor. »Nočem ogroziti nobenega otroka,« je odločitev utemeljil župan in dodal, da so obiskovalci tovrstnih dogodkov večinoma prav mladi med 13. in 15. letom starosti.

Zato, kot je večkrat poudaril Šapić, enostavno nočejo tvegati. »Dokler ne bomo prepričani, da jih 500 ali 1000 ne bo poskušalo vdreti na koncert in travmatizirati otrok, silvestrovanja ne bomo organizirali,« je dejal in dodal: »Dokler se stanje ne normalizira, silvestrovanj na prostem ne bo« Čeprav osrednje prireditve na trgu torej letos ne bo, je Šapić poudaril, da bo v mestu še vedno veliko prazničnih dogodkov. Beograd pripravlja svoj program na vodi, dogodki pa bodo organizirani tudi v preostalih delih mesta.