Ste slišali, kaj je Donald Trump za božič podaril najbližjim sodelavcem?

Verjetno si zunaj kroga gorečih privržencev ameriškega predsednika Donalda Trumpa malokdo želi, da bi bil Trump njegov šef. A poleg tega, da morajo nenehno pojasnjevati stalno spreminjajoča se stališča in druge neugodnosti, ima delo neposredno za Trumpa nekaj svetlih točk. Ena od teh je nedvomno božično darilo. Štirje njegovi sodelavci so namreč dobili po več deset tisoč dolarjev.

Za 45 dolarskih tisočakov, kar je skoraj 39.000 evrov, se je decembra lani povečal bančni račun njegove izvršne pomočnice, kakor je njen uradni naziv, Natalie Harp. Do prejšnjega meseca je bila precej neznana, ko jo je v enem od predvolilnih govorov kot neločljivo spremstvo predsednika omenil demokratski senator iz Georgie Jon Ossoff, ki spet meri na ta položaj, pa je postala zvezdnica. Harpova je znana po tem, da ima pri sebi vedno prenosni tiskalnik, na katerega Trumpu tiska članke s spleta, saj jih ta noče brati na zaslonu.

V časniku Washington Post so razkrili, da sta se enake vsote ob božiču razveselili tudi predsednikova svetovalka za komuniciranje Margo Martin ter visoka uradnica Bele hiše Chamberlain Harris. Njen šef Walt Nauta se je moral za božič zadovoljiti z 20.000 dolarji, kar je dobrih 17.000 evrov.

Vsi razen Margo Martin so člani štiričlanske enote Operacije Bele hiše, se pravi, da so odgovorni za vsakdanje delovanje Ovalne pisarne. Njihova redna letna plača je sicer od 150.000 do 175.000 dolarjev (od 130.000 do 150.000 evrov). Ali je zajetno gotovinsko božično darilo razveselilo še koga v administraciji, ni znano.

Ker naj bi bili šopi bankovcev darila njim osebno, ne kot zaposlenim v javni službi, je to menda skladno s pravili.

Iz Bele hiše so sporočili, da ima Trump že dolgo navado, da za božič obdaruje bližnje sodelavce, tako v zasebni kot javni službi. Ker naj bi bili zajetni šopi bankovcev darila njim osebno, ne kot zaposlenim v javni službi, je to menda skladno s pravili.