Ste slišali, kakšna usoda je doletela vozilo papeža Frančiška? To je bila njegova zadnja želja pred smrtjo

»Papamobil«, s katerim je pokojni papež Frančišek obiskal Betlehem leta 2014, dobiva povsem novo življenje. V mestu na Zahodnem bregu so vozilo spremenili v mobilno kliniko, ki naj bi v Gazo prinesla kanček upanja za otroke, ranjene v tamkajšnji vojni. V Betlehemu so vozilo predstavili na slovesnosti, ki so se je udeležili predstavniki verskih skupnosti in lokalne oblasti. Oče Ibrahim Faltas iz Kustodije Svete dežele je poudaril, da gre za simbolično, a izjemno pomembno gesto: »Vozilo upanja je velika želja, ki jo želimo poslati v Gazo, da bi služilo njenim otrokom in družinam.«

Pojasnil je, da je to isti avtomobil, ki ga je papež Frančišek uporabljal med zgodovinskim obiskom leta 2014. Danes pa bo, preurejen v zdravniško enoto, opremljen z napravami za diagnostiko, oskrbo ran, hitre teste okužb, injekcije in drugo nujno opremo. Faltas je spomnil, da je imel pokojni papež Frančišek posebno naklonjenost do Gaze. Tudi v času bolezni je vsakodnevno vzdrževal stik s tamkajšnjo katoliško skupnostjo, da bi preveril, kako se prebija skozi pekel vojne.

Lani februarja je v Italiji srečal skupino otrok iz Gaze, ki so zdravili svoje hude rane. »Bil je navdušen nad njihovo bistrostjo in ganjen nad tem, skozi kaj so šli,« je dejal Faltas. Dodaja, da tisoči otrok v Gazi še vedno nujno potrebujejo zdravstveno pomoč: »Palestina potrebuje vse oblike podpore. Otroci v Gazi pa najbolj.«

Kdaj bo vozilo prispelo v Gazo, še ni znano, a v Betlehemu upajo, da bo to čim prej.

Eden od 'papamobilov'. FOTO: Reuters

Papeževa želja tik pred smrtjo

Italijanska tiskovna agencija ANSA je maja poročala, da je papež Frančišek pred smrtjo 21. aprila Karitasu naročil, naj eno izmed njegovih vozil spremeni v zdravstveno vozilo za otroke iz Gaze. Poleg zdravnika bo imel mobilni center tudi usposobljenega voznika in opremo za pregled, zdravljenje ter nujne zdravstvene postopke.

Od oktobra 2023 je izraelska vojska v Gazi ubila skoraj 70.000 ljudi, večinoma žensk in otrok, medtem ko je ranjenih več kot 171.000. Velik del območja je spremenjen v ruševine. Napadi naj bi se ustavili z dogovorom o prekinitvi ognja, ki je začel veljati 10. oktobra, a poročila o novih vojaških akcijah in žrtvah še vedno prihajajo.