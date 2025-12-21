Ste slišali škandalozno izjavo srbskega ministra? Država EU naj bi »plačala z ozemljem«

Iz Srbije je prišlo uradno opravičilo po odmevnih izjavah ministra za informiranje in telekomunikacije Borisa Bratine. Ta je na televiziji Informer dejal, da bi morala Hrvaška – podobno kot Ukrajina – »plačati z ozemljem« zaradi zločinov iz preteklosti, kar je sprožilo ogorčenje. Srbsko ministrstvo zdaj trdi, da je bila ministrova izjava »nerodno interpretirana« in da se je nanašala na »bistveno zgodnejše zgodovinsko obdobje«, ne pa na današnje politične razmere ali uradno politiko Srbije. »Zavedamo se, da je ta izjava povzročila neprijetnost in nesporazum glede odnosov dveh prijateljskih držav in uradne politike Republike Srbije,« so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so še, da Bratina podpira suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine.

V zaključku sporočila poudarjajo, da minister »v celoti prevzema odgovornost« za nastalo situacijo in se opravičuje vsem, ki jih je izjava prizadela. Ministrstvo pa naj bi, kot pravijo, ostalo »zavezano preglednemu, odgovornemu in profesionalnemu delu v interesu javnosti«. Spomnimo: Bratina je v oddaji na Informerju izjavil: »Tako kot Ukrajinci morajo tudi oni (Hrvati) to plačati z ozemljem,« pri tem pa dodal, da ne zagovarja nasilja in da upa, da »nihče nima namena hoditi naokoli in ubijati Hrvatov samo zato, ker so Hrvati«.