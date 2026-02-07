Ste videli, kaj se je na otvoritveni slovesnosti zgodilo Vanceu? Trump je ostal odprtih ust (VIDEO)

V petek zvečer so v Italiji slovesno otvorili letošnje zimske olimpijske igre, na spektaklu pa ni manjkalo visokih državnikov, ki so prišli podpret svoje športnike. Med njimi je bil ameriški podpredsednik JD Vance, ki mu je družbo delala žena Usha, a vse ni šlo po načrtih. Ko so se po milanskem stadionu San Siro sprehodili športniki, ki se bodo pomirili na olimpijskih igrah, so jih gledalci večinoma pospremili z burnim aplavzom in vzkliki, le ameriška ekipa, na čelu sta hodila hitrostna drsalka Erin Jackson in član bob ekipe Frankie del Luca, je bila deležna ne ravno spodbudnega sprejema.

Iz množice je bilo ob njihovem prihodu namreč slišati žvižge, ki so postali še glasnejši, ko se je kamera ustavila na Vanceu. Ta je sicer žvižge sprejel z dvignjeno glavo, prav tako njegova žena, tudi športniki so bili videti dobre volje in so se po najboljših močeh trudili, da jim protesti večinoma italijanskih gledalcev ne bi pokvarili izkušnje. Pozneje so na tiskovni konferenci o dogodku novinarji obvestili tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je bil nad novico več kot presenečen in je najprej novinarko vprašal, če to drži. Ko je dobil pritrdilni odgovor, pa je dejal, da ga takšen odziv preseneča, saj da je Vance izredno priljubljen. »Res, da je v tuji državi, v tej državi ga nikoli ne izžvižgajo,« je dejal Trump.

Da je bil sprejem ameriških športnikov vse prej, kot športen pa so se strinjali mnogi spletni uporabniki, ki so na družabnih omrežjih izrazili svoje ogorčenje. »Vau, ekipa ZDA je bila izžvižgana med parado otvoritvene slovesnosti. To je res sramota,« je na X zapisal eden od uporabnikov. »To ni bila reakcija, ki sem jo pričakoval od ekipe ZDA,« pa je zapisal nekdo drug in še »To so športniki, če se ne strinjate s politiko, ki se izvaja v ZDA, niso oni nič krivi.«