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Ste videli ta inženirski čudež? Z najvišjega mostu pada 600-metrski slap (FOTO)

Panoramsko dvigalo obiskovalce popelje do razgledne kavarne, približno 800 metrov nad dnom doline, ponujajo pa tudi skok z elastiko in jadralno padalstvo.
Most Huajiang Canyon Bridge velja za najvišjega na svetu. FOTO: Facebook

Most Huajiang Canyon Bridge velja za najvišjega na svetu. FOTO: Facebook

Slap je širok približno 300 metrov, ponoči pa ga osvetljuje laserska razsvetljava. FOTO: Facebook

Slap je širok približno 300 metrov, ponoči pa ga osvetljuje laserska razsvetljava. FOTO: Facebook

Gradnja tega izjemnega inženirskega podviga je trajala tri leta. S tem je provinca Guizhou (Guidžov) podrla svoj lastni prejšnji svetovni rekord za najvišji most. FOTO: Str Afp

Gradnja tega izjemnega inženirskega podviga je trajala tri leta. S tem je provinca Guizhou (Guidžov) podrla svoj lastni prejšnji svetovni rekord za najvišji most. FOTO: Str Afp

Most Huajiang Canyon Bridge velja za najvišjega na svetu. FOTO: Facebook
Slap je širok približno 300 metrov, ponoči pa ga osvetljuje laserska razsvetljava. FOTO: Facebook
Gradnja tega izjemnega inženirskega podviga je trajala tri leta. S tem je provinca Guizhou (Guidžov) podrla svoj lastni prejšnji svetovni rekord za najvišji most. FOTO: Str Afp
G. S.
 30. 6. 2026 | 09:10
1:59
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Kitajska je odprla most Huajiang Canyon Bridge, ki s 625 metri nad dnom kanjona velja za najvišjega na svetu. Gradnja se je začela leta 2022, končali pa so jo jeseni lani. S skoraj 2,9 kilometra dolžine in glavnim razponom 1420 metrov je most postal nova prometna povezava skozi odročno provinco Guidžov, kjer je prečkanje kanjona nekoč trajalo več kot uro, zdaj pa le še približno minuto.

Turistična znamenitost

Most je poseben tudi zaradi nepričakovanega odkritja med gradnjo. Delavci so med vrtanjem predora naleteli na močan kraški vodonosnik. Namesto da bi podtalnico preprosto prečrpali, so zgradili zbiralnik s prostornino 4000 kubičnih metrov, iz katerega vodo uporabljajo za oskrbo bližnjega počivališča in namakanje okoliških kmetijskih površin. Presežek vode nato s črpalkami dvignejo do sredine mostu, od tam pa se spušča v umetnem slapu proti reki več kot 600 metrov nižje. Slap je širok približno 300 metrov, ponoči pa ga osvetljuje laserska razsvetljava. Kitajski mediji ga označujejo za najvišji umetni slap na svetu.

Most je postal tudi pomembna turistična znamenitost. Ob enem izmed stebrov so uredili panoramsko dvigalo do razgledne kavarne, približno 800 metrov nad dnom doline, obiskovalcem pa ponujajo tudi skok z elastiko in jadralno padalstvo. Že med praznovanjem kitajskega novega leta je most obiskalo okoli 300.000 ljudi, čezenj pa je v tem času zapeljalo več kot 70.000 vozil.

Delavci so med vrtanjem predora naleteli na močan kraški vodonosnik.

Gradnja tega izjemnega inženirskega podviga je trajala tri leta. S tem je provinca Guizhou (Guidžov) podrla svoj lastni prejšnji svetovni rekord za najvišji most. FOTO: Str Afp
Gradnja tega izjemnega inženirskega podviga je trajala tri leta. S tem je provinca Guizhou (Guidžov) podrla svoj lastni prejšnji svetovni rekord za najvišji most. FOTO: Str Afp

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