Ste videli ta inženirski čudež? Z najvišjega mostu pada 600-metrski slap (FOTO)

Kitajska je odprla most Huajiang Canyon Bridge, ki s 625 metri nad dnom kanjona velja za najvišjega na svetu. Gradnja se je začela leta 2022, končali pa so jo jeseni lani. S skoraj 2,9 kilometra dolžine in glavnim razponom 1420 metrov je most postal nova prometna povezava skozi odročno provinco Guidžov, kjer je prečkanje kanjona nekoč trajalo več kot uro, zdaj pa le še približno minuto.

Turistična znamenitost

Most je poseben tudi zaradi nepričakovanega odkritja med gradnjo. Delavci so med vrtanjem predora naleteli na močan kraški vodonosnik. Namesto da bi podtalnico preprosto prečrpali, so zgradili zbiralnik s prostornino 4000 kubičnih metrov, iz katerega vodo uporabljajo za oskrbo bližnjega počivališča in namakanje okoliških kmetijskih površin. Presežek vode nato s črpalkami dvignejo do sredine mostu, od tam pa se spušča v umetnem slapu proti reki več kot 600 metrov nižje. Slap je širok približno 300 metrov, ponoči pa ga osvetljuje laserska razsvetljava. Kitajski mediji ga označujejo za najvišji umetni slap na svetu.

Most je postal tudi pomembna turistična znamenitost. Ob enem izmed stebrov so uredili panoramsko dvigalo do razgledne kavarne, približno 800 metrov nad dnom doline, obiskovalcem pa ponujajo tudi skok z elastiko in jadralno padalstvo. Že med praznovanjem kitajskega novega leta je most obiskalo okoli 300.000 ljudi, čezenj pa je v tem času zapeljalo več kot 70.000 vozil.

Delavci so med vrtanjem predora naleteli na močan kraški vodonosnik.