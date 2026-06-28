Ste videli to? Aleksandar Vučić posnet z roboti v narodnih nošah, to je sporočil (VIDEO)

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je nedavno državljane pozval na zborovanje z naslovom »Srbija ena družina«, ki je potekalo 27. junija ob 18. uri na platoju pred Narodno skupščino. Ob tej priložnosti je javnosti predstavil nenavadna glasnika dogodka, humanoidna robota Milutina in Dragutina. Robota, oblečena v srbsko narodno nošo s šajkačo na glavi, sta v videoposnetku na Instagramu zaplesala tradicionalno ljudsko kolo Moravac.

Vučić je izpostavil, da robota ponazarjata preplet tradicije in tehnološkega napredka, ter dodal, da plešeta veliko bolje od njega. Na dogodek, kjer so predstavili načrte in programe za prihodnost države, je še posebej povabil mlade, saj bodo prav oni vodili državo naprej. Ob tem je poudaril, da mora Srbija postati moderna država, ki pa bo hkrati spoštovala starejše in odločno varovala svojo kulturno dediščino.