Minuli četrtek se je v Vili Vipolže slavnostno zaključila spletna dražba vrhunskih vin in penin, ki je nastala v sodelovanju Splošne bolnišnice Nova Gorica in Fundacije Vrabček upanja ter okoliških vinarjev. Zbrali so 54.195 evrov, kar naj bi zadostovalo za nakup dveh dializnih aparatov. Dražba še poteka do novega leta.

Te meni ljube osebe ni več, a vem, da bi bila danes zelo ponosna name.

Spletna dražba se je začela 20. oktobra, po enem mesecu pa so lahko obiskovalci tudi v živo licitirali na spletni dražbi najbolje prodajana vina, ki so jih prispevali vinarji iz Brd, Krasa in Vipavske doline. Kot so na svoji spletni strani razkrili v Fundaciji Vrabček upanja, katere predstavnica na dogodku je bila Darja Povšič Peršolja, so s samo dražbo zbrali 23.287 evrov, skupaj z donacijami prek žiro računa, SMS-sporočil in donacijskih pogodb pa »čudovitih 54.195 evrov«.

54.195 evrov so zbrali z licitacijo in donacijami.

V čudovitem okolju in ob spremljavi kulturnega programa je na dobrodelni dražbi sodelovalo kar nekaj znanih imen. Ajdovski župan Tadej Beočanin in žena Nives sta bila med najbolj aktivnimi dražitelji. Vinarje je predstavljal Alis Marinič, ki je ocenil, da je bil dobrodelni projekt odlično izpeljan, Tomislav Kovačič pa je kot prvi prokonzul predstavljal Evropski red vitezov vina. Boter dobrodelne akcije bil znani kuharski mojster Tomaž Kavčič.

Najvišja cena za Belico

Kot je bilo slišati na dogodku, so v šempetrski bolnišnici – letos praznujejo 50 let dializnega oddelka, ki je v prenovi – z izkupičkom zadovoljni. »Kupili bomo lahko dva vrhunska dializna aparata in še nekaj spremljajoče opreme,« je dejal direktor bolnišnice Dimitrij Klančič.

Posebna gosta sta bila bolnika Marija Drnovšček in Marjan Murovec, ki morata zaradi odpovedi ledvic iz tedna v teden hoditi na dializni oddelek, in to že več kot 40 let. »To jemljem kot službo. Na dializi pustim vse slabo, vzamem pa dobro,« je povedal Murovec. Za Drnovščkovo je dializni oddelek »kot drugi dom«.

Z izkupičkom sta nadvse zadovoljna Darja Povšič Peršolja iz Fundacije Vrabček upanja in direktor šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič.

Boter dogodka kuharski mojster Tomaž Kavčič v družbi ajdovskega župana Tadeja Beočanina in njegove žene Nives

Dobrodelni dogodek je uspel.

Največ sta iztržili vini Domačije Belica iz Brd vinarja Zlatka Mavriča, in sicer je bila steklenica vina Belica (1,5 litra, zvrst merlota, caberneta in modrega pinota, letnik 2013) prodana za 4000 evrov, sod vina (merlot letnik 2024) pa za 3500 evrov. Kot nam je pojasnil vipavski podjetnik Gorazd Gorjan, novi lastnik 4000 evrov vredne žlahtne kapljice, je bila začetna cena vina 500 evrov, na spletni dražbi pa je dosegla ceno 2000 evrov.

»Deset najbolje licitiranih vin spletne dražbe smo nato licitirali še v živo,« je dejal. Kot nam je še zaupal, se je odzval na povabilo direktorja bolnišnice. »Ko sem izvedel, za kakšen dobrodelni namen se odvija dražba, sploh nisem razmišljal. V življenju sem namreč imel osebo, ki mi je veliko pomenila in je bila odvisna od dializnih aparatov. Te meni ljube osebe ni več, a vem, da bi bila danes zelo ponosna name,« nam je zaupal Gorjan, presrečen, da bodo z zbranim denarjem lahko kupili dva nova dializna aparata.