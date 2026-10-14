Stenice prizemljile letalo

Letalska družba Qantas je v soboto odpovedala polet iz Italije v Avstralijo, saj so se na sedežih v ekonomskem razredu razširile stenice. Da jih grizejo žuželke, so se potniki pritoževali že dan prej, na 17-urnem poletu iz avstralskega Pertha v Rim.

Potnikom lajšali srbečico

Osebje je potnikom že v petek za lajšanje srbečice razdelilo antihistaminike, a so zaloge kmalu pošle. Ker so se težave znova pojavile v soboto, se je družba Qantas odločila, da polet iz Rima v Perth odpove. »Letalo boeing 787 dreamliner smo morali umakniti iz prometa zaradi temeljitega čiščenja,« je za BBC dejal tiskovni predstavnik družbe.

Primeri, ko stenice povzročijo kaos v prometu, niso redkost.

»Iskreno se opravičujemo potnikom zaradi odpovedi sobotnega poleta iz Rima v Perth; ta ukrep je našim inženirjem in vzdrževalnim ekipam omogočil temeljito čiščenje letala, potem ko smo težavo zaznali na manjšem številu sedežev v ekonomskem razredu,« je še dodal. Prevoznik je še sporočil, da so vsem prizadetim potnikom zagotovili nastanitev in jih prerazporedili na druge polete v roku 48 ur od prvotno načrtovanega odhoda.

Težko se jih je znebiti

Ugrizi majhnih žuželk brez kril, ki živijo na oblačilih, pohištvu in posteljnini, povzročajo srbečico, ki sicer ne prinaša tveganja resnejših zdravstvenih težav, a se jih je težko znebiti. Postopek odstranjevanja vključuje pranje celotne posteljnine in oblačil pri visokih temperaturah ter sušenje v sušilnem stroju. Primeri, ko stenice povzročijo kaos v prometu, niso redkost – pred manj kot dvema tednoma so v Veliki Britaniji zaustavili več vlakov družbe Southeastern, potem ko so strojevodje v svojih kabinah odkrili te nadležne žuželke.

Povzročajo srbečico, ne vodijo pa k resnim boleznim. FOTO: Andrii Medvediuk/Getty Images