Stenice prizemljile letalo

Letalska družba Qantas je v soboto odpovedala polet iz Italije v Avstralijo, saj so se na sedežih v ekonomskem razredu razširile stenice. Da jih grizejo žuželke, so se potniki pritoževali že dan prej, na 17-urnem poletu iz avstralskega Pertha v Rim.
Osebje je potnikom že v petek za lajšanje srbečice razdelilo antihistaminike, a so zaloge kmalu pošle. Ker so se težave znova pojavile v soboto, se je družba Qantas odločila, da polet iz Rima v Perth odpove. »Letalo boeing 787 dreamliner smo morali umakniti iz prometa zaradi temeljitega čiščenja,« je za BBC dejal tiskovni predstavnik družbe.
Primeri, ko stenice povzročijo kaos v prometu, niso redkost.
»Iskreno se opravičujemo potnikom zaradi odpovedi sobotnega poleta iz Rima v Perth; ta ukrep je našim inženirjem in vzdrževalnim ekipam omogočil temeljito čiščenje letala, potem ko smo težavo zaznali na manjšem številu sedežev v ekonomskem razredu,« je še dodal. Prevoznik je še sporočil, da so vsem prizadetim potnikom zagotovili nastanitev in jih prerazporedili na druge polete v roku 48 ur od prvotno načrtovanega odhoda.
Ugrizi majhnih žuželk brez kril, ki živijo na oblačilih, pohištvu in posteljnini, povzročajo srbečico, ki sicer ne prinaša tveganja resnejših zdravstvenih težav, a se jih je težko znebiti. Postopek odstranjevanja vključuje pranje celotne posteljnine in oblačil pri visokih temperaturah ter sušenje v sušilnem stroju. Primeri, ko stenice povzročijo kaos v prometu, niso redkost – pred manj kot dvema tednoma so v Veliki Britaniji zaustavili več vlakov družbe Southeastern, potem ko so strojevodje v svojih kabinah odkrili te nadležne žuželke.