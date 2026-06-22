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RAZJEZIL JAVNOST

Slovenska delegacija s Stevanovićem na čelu v Beogradu blokirala pot slepim, lokalci ogorčeni (FOTO, VIDEO)

Predvsem bode v oči dejstvo, da so varnostni protokoli delegacije očitno prevladali nad osnovno infrastrukturo, ki najbolj ranljivim skupinam omogoča varno gibanje po mestu.
Na povabilo predsednice Narodne skupščine Republike Srbije Ane Brnabić je predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović odšel na uradni obisk v Republiko Srbijo. 16. junija 2026 FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković

Na povabilo predsednice Narodne skupščine Republike Srbije Ane Brnabić je predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović odšel na uradni obisk v Republiko Srbijo. 16. junija 2026 FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković

Njegova delegacija je parkirala na pločniku in ob tem blokirala taktilno pot, namenjeno slepim in slabovidnim osebam. FOTO: Leon Vidic/delo

Njegova delegacija je parkirala na pločniku in ob tem blokirala taktilno pot, namenjeno slepim in slabovidnim osebam. FOTO: Leon Vidic/delo

Zoran Stevanović na uradnem obisku v Republiki Srbiji. 16. junija 2026. FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković

Zoran Stevanović na uradnem obisku v Republiki Srbiji. 16. junija 2026. FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković

FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković

FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković

Na povabilo predsednice Narodne skupščine Republike Srbije Ane Brnabić je predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović odšel na uradni obisk v Republiko Srbijo. 16. junija 2026 FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković
Njegova delegacija je parkirala na pločniku in ob tem blokirala taktilno pot, namenjeno slepim in slabovidnim osebam. FOTO: Leon Vidic/delo
Zoran Stevanović na uradnem obisku v Republiki Srbiji. 16. junija 2026. FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković
FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković
N. P.
 22. 6. 2026 | 14:23
 22. 6. 2026 | 14:23
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Uradni obisk predsednika slovenskega parlamenta Zorana Stevanovića v Srbiji je med tamkajšnjimi prebivalci naletel na oster odziv. V središču pozornosti se ni znašla vsebina političnih pogovorov, temveč dogajanje pred luksuznim hotelom Hilton, kjer je več kot deset protokolarnih vozil slovenske delegacije parkiralo kar na pločniku in ob tem popolnoma blokiralo taktilno pot, namenjeno slepim in slabovidnim osebam.

Medtem ko beograjski redarji navadnim državljanom vsakodnevno izdajajo globe za napačno parkiranje, je prizor pred hotelom sprožil val ogorčenja in javnih vprašanj o tem, ali zakoni v Srbiji veljajo za vse enako ali pa so privilegirane elite nad njimi. Predvsem bode v oči dejstvo, da so varnostni protokoli delegacije očitno prevladali nad osnovno infrastrukturo, ki najbolj ranljivim skupinam omogoča varno gibanje po mestu.

Njegova delegacija je parkirala na pločniku in ob tem blokirala taktilno pot, namenjeno slepim in slabovidnim osebam. FOTO: Leon Vidic/delo
Njegova delegacija je parkirala na pločniku in ob tem blokirala taktilno pot, namenjeno slepim in slabovidnim osebam. FOTO: Leon Vidic/delo

Prisotni policisti, a ukrepali niso

Da je bila mera polna, je ob robu dogajanja stala močna policijska patrulja. Na kraju incidenta so bila namreč prisotna štiri vozila prometne policije in več kot osem policistov, ki pa ob kršitvi niso ukrepali. Ko je novinar opozoril na to, da kolona zaseda pločnik in taktilno stezo, je od uradnih oseb dobil zgolj skomig z rameni in kratek odgovor: »Kaj pa mi moremo?« Prav ta odziv lokalnih oblasti je med Beograjčani sprožil zahteve po uradnih pojasnilih. Kdo je pristojen za ukrepanje, ko se prometni predpisi kršijo pred očmi policije? Ali so luči ter spremstvo zadosten razlog za ignoriranje prometne kulture in zakonodaje?

Predsednik parlamenta se je v Beogradu mudil med 16. in 18. junijem, kjer se je sestal s srbskim vrhom, vključno s predsednikom Aleksandrom Vučićem, premierjem Djurom Macutom in predsednico skupščine Ano Brnabić. Kljub pomembnosti meddržavnih odnosov pa bo v očeh lokalne javnosti obisk tokrat ostal zapisan predvsem po aroganci na beograjskih pločnikih.

Stroški nastanitve delegacije se seveda krijejo iz proračunskih sredstev, cene nočitev v beograjskem hotelu Hilton pa se razlikujejo glede na izbrani standard. Standardna dvoposteljna soba brez zajtrka znaša 178 evrov, z vključenim zajtrkom pa 236 evrov. Za »deluxe« sobo je treba odšteti med 202 in 242 evri, medtem ko poslovna soba z vključenim zajtrkom stane 221 evrov na noč. Najvišje cene dosegajo hotelske suite, ki se gibljejo med 311 in 3087 evri, medtem ko prenočitev v predsedniškem apartmaju znaša 2336 evrov. Katero sobo oziroma suito je izbral novopečeni predsednik državnega zbora, ni znano, za pojasnila v zvezi s parkiranjem in prenočitvijo smo se obrnili na njegovo službo za stike z javnostjo.

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