  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PLAČE

Stevardesa Helena razkrila plače v Dubaju: stanovanja in računov zaposleni ne plačujejo (VIDEO)

Koliko zaslužijo stevardese in kakšne pogoje imajo zaposleni pri eni najbolj znanih letalskih družb na svetu?
Stevardesa je razkrila, koliko zaslužijo v Dubaju. FOTO: zaslonski posnetek, Tiktok
Stevardesa je razkrila, koliko zaslužijo v Dubaju. FOTO: zaslonski posnetek, Tiktok
N. Č.
 27. 9. 2026 | 18:27
 27. 9. 2026 | 18:27
3:06
A+A-

Koliko zaslužijo stevardese in kakšne pogoje imajo zaposleni pri eni najbolj znanih letalskih družb na svetu? O tem je na TikToku spregovorila stevardesa Helena Mihailović, ki je pojasnila, kako je urejeno življenje zaposlenih pri družbi Emirates v Dubaju.

Kot je povedala, zaposleni, ki se zaradi službe preselijo v Dubaj, dobijo nastanitev, ki jo zagotovi letalska družba. Višina njihove plače pa je odvisna od števila ur letenja, razreda, v katerem delajo, in različnih dodatkov.

»Ko se preselite v Dubaj, vam letalska družba zagotovi nastanitev. Običajno živite še z eno ali dvema osebama,« je pojasnila Helena.

Zaposleni, ki živijo v nastanitvi podjetja, po njenih besedah nimajo stroškov najemnine in običajnih računov.

»Ne plačujete niti računov, razen če si sami uredite internet ali telefonsko naročnino. Tako plača, ki jo prejmete, ne gre za stanovanje in račune,« je dejala.

Kdor želi živeti sam, mora izpolniti enega od treh pogojev

Zaposleni se lahko odločijo tudi, da ne bodo živeli v nastanitvi, ki jo zagotovi podjetje, vendar le pod določenimi pogoji.

»Če želite živeti sami ali z nekom drugim, je to mogoče pod tremi pogoji: da kupite svojo nepremičnino, se poročite ali uredite vizum za katerega od družinskih članov,« je pojasnila stevardesa.

Če nobeden od teh pogojev ni izpolnjen, zaposleni po njenih besedah ostanejo v nastanitvi podjetja.

Tisti, ki živijo zunaj nje, pa dobijo še dodatek k plači. »Če ne živite v nastanitvi podjetja, poleg plače dobite tudi tako imenovani 'live out allowance'. Namenjen je temu, da lahko z njim plačujete najemnino, če stanovanje najemate,« je povedala Helena.

Po njenih navedbah ta dodatek za zaposlenega v ekonomskem razredu znaša približno 1400 evrov.

Plača je odvisna od ur letenja in razreda

Helena je pojasnila tudi, kako se obračunava plača kabinskega osebja.»Plačani ste glede na število ur letenja, prejmete pa tudi dodatek za prehrano. To pomeni, da dobite denar za hrano med postanki oziroma prestopanji,« je povedala.

Plača se zvišuje tudi z napredovanjem iz ekonomskega v poslovni in prvi razred. »Plača v ekonomskem razredu pri Emirates znaša od 2800 do 3000 evrov, če v tistem mesecu opravite največje možno število ur,« je povedala.

Tisti, ki izpolnjujejo enega od omenjenih pogojev in ne živijo v nastanitvi podjetja, pa lahko po njenih besedah računajo na višji skupni mesečni znesek.

»Če živite zunaj nastanitve podjetja in izpolnjujete enega od teh treh pogojev, lahko plača v ekonomskem razredu znaša okoli 4400 evrov,« je še dejala Helena.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Helena MihailovićEmirateskabinsko osebjezaposleniplačaletalska družbaDubaj
ZADNJE NOVICE
19:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZGODAJ POPOLDNE

V hudi prometni nesreči trčili motorni kolesi, eno osebo odpeljali v UKC Ljubljana, dve v šempetrsko bolnišnico

Državljan Nemčije je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motornim vozilom, nato zapeljal na nasproti vozni pas ter trčil v drugo motorno vozilo z dvema potnikoma. Tri osebe so dobile hude poškodbe.
27. 9. 2026 | 19:08
18:27
Novice  |  Svet
PLAČE

Stevardesa Helena razkrila plače v Dubaju: stanovanja in računov zaposleni ne plačujejo (VIDEO)

Koliko zaslužijo stevardese in kakšne pogoje imajo zaposleni pri eni najbolj znanih letalskih družb na svetu?
27. 9. 2026 | 18:27
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
VRT

Zdaj posajene laže razvijejo korenine

Jesen je idealen čas za sajenje hortenziji, a ni vseeno, kam in kako jih posadimo.
Mateja Florjančič27. 9. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: na nebu se pripravlja nekaj nenavadnega, Luna in planeti prinašajo presenetljiv preobrat

Ponedeljek, 28. september, prinaša nove astrološke poudarke.
27. 9. 2026 | 18:00
17:55
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Larisse (25) umrla v grozljivih okoliščinah: njeno razkosano telo našli v prtljažniku, pred izginotjem materi poslala sporočilo

29-letnega Matjeja so aretirali in obtožili umora, a krivdo zanika.
27. 9. 2026 | 17:55
17:23
Novice  |  Slovenija
ODZIVI

Robert Golob se je oglasil po domnevnem pridržanju direktorja Gen-I Sonce, bil je zelo jasen

Direktorja Gen-I Sonce Golob pozna »že dolga leta«. Na domnevno pridržanje so se odzvali tudi v Gen-I in Jernej Vrtovec.
27. 9. 2026 | 17:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBOVALNE VERIGE

Kaj se dogaja v Zalogu

Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
24. 9. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBOVALNE VERIGE

Kaj se dogaja v Zalogu

Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
24. 9. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Vaš sosed kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

Je njej res hladneje kot njemu?

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
17. 9. 2026 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
GIBANJE

»Tina, ti si zmožna več.« Stavek, ki ga ni nikoli pozabila (video)

Šport je odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Potem je prišla prva tekma z izposojenim kolesom, svetovni naslov, hud padec in spoznanje, da si življenja brez gibanja ne predstavlja več.
23. 9. 2026 | 11:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA BLIŽNJEGA

Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

»Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
Promo Slovenske novice24. 9. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Kam v soboto zvečer?

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
25. 9. 2026 | 08:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Naprava, ki omogoča več zbranosti

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

V osmih tednih do konkretnih rezultatov

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljudje že govorijo, kaj se bo ta konec tedna dogajalo v prestolnici

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ZLATI MEDALJI

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

To je novost pri skrbi za zobe

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLN TANK

Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
Promo Slovenske novice23. 9. 2026 | 13:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

»Ne razumem, zakaj so dopustili, da so izgubili četrtino sredstev« (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
Promo
Razno
ZAVARUJ

Ključi prvega stanovanja v roki. Kaj te čaka zdaj?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREHITRO

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
24. 9. 2026 | 07:37
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice razkrivajo novosti

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Včasih je dovolj en telefonski klic« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki