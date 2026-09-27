Stevardesa Helena razkrila plače v Dubaju: stanovanja in računov zaposleni ne plačujejo (VIDEO)

Koliko zaslužijo stevardese in kakšne pogoje imajo zaposleni pri eni najbolj znanih letalskih družb na svetu? O tem je na TikToku spregovorila stevardesa Helena Mihailović, ki je pojasnila, kako je urejeno življenje zaposlenih pri družbi Emirates v Dubaju.

Kot je povedala, zaposleni, ki se zaradi službe preselijo v Dubaj, dobijo nastanitev, ki jo zagotovi letalska družba. Višina njihove plače pa je odvisna od števila ur letenja, razreda, v katerem delajo, in različnih dodatkov.

»Ko se preselite v Dubaj, vam letalska družba zagotovi nastanitev. Običajno živite še z eno ali dvema osebama,« je pojasnila Helena.

Zaposleni, ki živijo v nastanitvi podjetja, po njenih besedah nimajo stroškov najemnine in običajnih računov.

»Ne plačujete niti računov, razen če si sami uredite internet ali telefonsko naročnino. Tako plača, ki jo prejmete, ne gre za stanovanje in račune,« je dejala.

Kdor želi živeti sam, mora izpolniti enega od treh pogojev

Zaposleni se lahko odločijo tudi, da ne bodo živeli v nastanitvi, ki jo zagotovi podjetje, vendar le pod določenimi pogoji.

»Če želite živeti sami ali z nekom drugim, je to mogoče pod tremi pogoji: da kupite svojo nepremičnino, se poročite ali uredite vizum za katerega od družinskih članov,« je pojasnila stevardesa.

Če nobeden od teh pogojev ni izpolnjen, zaposleni po njenih besedah ostanejo v nastanitvi podjetja.

Tisti, ki živijo zunaj nje, pa dobijo še dodatek k plači. »Če ne živite v nastanitvi podjetja, poleg plače dobite tudi tako imenovani 'live out allowance'. Namenjen je temu, da lahko z njim plačujete najemnino, če stanovanje najemate,« je povedala Helena.

Po njenih navedbah ta dodatek za zaposlenega v ekonomskem razredu znaša približno 1400 evrov.

Plača je odvisna od ur letenja in razreda

Helena je pojasnila tudi, kako se obračunava plača kabinskega osebja.»Plačani ste glede na število ur letenja, prejmete pa tudi dodatek za prehrano. To pomeni, da dobite denar za hrano med postanki oziroma prestopanji,« je povedala.

Plača se zvišuje tudi z napredovanjem iz ekonomskega v poslovni in prvi razred. »Plača v ekonomskem razredu pri Emirates znaša od 2800 do 3000 evrov, če v tistem mesecu opravite največje možno število ur,« je povedala.

Tisti, ki izpolnjujejo enega od omenjenih pogojev in ne živijo v nastanitvi podjetja, pa lahko po njenih besedah računajo na višji skupni mesečni znesek.

»Če živite zunaj nastanitve podjetja in izpolnjujete enega od teh treh pogojev, lahko plača v ekonomskem razredu znaša okoli 4400 evrov,« je še dejala Helena.