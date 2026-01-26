Štiri otroke, ki so 30. novembra v ZDA izginili skupaj s svojo materjo, so našli na Hrvaškem. Elleshia Seymour (35) iz zvezne države Utah je pobegnila s svojimi otroki: sinovi, starimi 11, 8 in 3 leta, ter sedemletno hčerko. Nadzorne kamere so jih posnele na letališču v Salt Lake Cityju, kjer so se vkrcali na let za Evropo. Natančna lokacija otrok je bila tedne neznana, vendar so v nedeljo sporočili, da so jih našli na Hrvaškem.

»Otroci so na Hrvaškem v državni sirotišnici in poskušamo otroke spraviti iz skrbništva lokalnih oblasti,« piše v objavi na strani GoFundMe, na kateri so zbirali denar za stroške iskanja.

Otroci na varnem, a jim je dolgčas

Teta otrok, Jill Seymour, je na Facebooku objavila, da sta ona, njen brat in njegova zaročenka trenutno na Hrvaškem.

»Uspemo jih videti nekaj ur na dan, toda za zdaj je to vse. Sodelujemo z lokalno policijo, lokalnim odvetnikom, socialno službo, ameriškim veleposlaništvom in Interpolom. Izkazalo se je, da je vse skupaj neskončno bolj zapleteno in dražje, kot smo pričakovali,« je zapisala.

»Otroci so na varnem, poskrbljeno je zanje, jedo, spijo in so skupaj. V centru jim je sicer zelo dolgčas in prosijo, da bi odšli. Mesto, v katerem smo, je prekrasno. Ljudje so prijazni, večina zaposlenih v centru pa vsaj delno govori angleško. Hvaležni smo, da vemo, kje so otroci. Hvaležni smo, da jih lahko vidimo vsak dan. Hvaležni smo, da so na varnem in da je za njih poskrbljeno,« je še poudarila.

Pobegnila zaradi strahu pred koncem sveta

Elleshia Seymour naj bi na Hrvaško pobegnila, ker je verjela, da bo epicenter prihajajočega konca sveta na območju narodnega parka Yellowstone, ki se nahaja v bližini Salt Lake Cityja, o čemer je redno objavljala posnetke na družabnih omrežjih, tako navaja dnevnik.hr.

Preko spleta je spoznala Američanko s podobnimi nazori o koncu sveta, ki živi na enem od hrvaških otokov, ta pa jo je povabila, naj pobegne k njej in se reši pred apokalipso. »Ta ženska ima 13-letnega sina, ki je junak v vsej tej zgodbi. Na spletu je poiskal, kdo so otroci, ki so prišli v njegov dom, in ugotovil, da poteka mednarodna iskalna akcija,«. To je povedal mami, ta pa jih je odpeljala na policijsko postajo. Vendar so aretirali tudi njo, njen 13-letni sin pa je prav tako v sirotišnici skupaj z drugimi štirimi otroki.

»Pogovarjala sem se z njegovo najbližjo sorodnico in poskuša stopiti v stik s centrom za otroke, vendar je tudi za nas težko, čeprav imamo vso dokumentacijo,« je novinarki Ashleighi Banfield pojasnila Jill Seymour in dodala: »On se želi vrniti v šolo in vrniti v Ameriko. Ne vem, zakaj sta izbrala Hrvaško.«