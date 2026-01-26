  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SREČEN KONEC

Štiri malčke, pogrešane v ZDA, našli v sirotišnici: »Mati je na Hrvaško pobegnila zaradi konca sveta« (VIDEO)

Otroci na varnem, a jim je dolgčas.
Pobegnila je zaradi strahu pred koncem sveta. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Pobegnila je zaradi strahu pred koncem sveta. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 26. 1. 2026 | 16:22
 26. 1. 2026 | 16:22
3:12
A+A-

Štiri otroke, ki so 30. novembra v ZDA izginili skupaj s svojo materjo, so našli na Hrvaškem. Elleshia Seymour (35) iz zvezne države Utah je pobegnila s svojimi otroki: sinovi, starimi 11, 8 in 3 leta, ter sedemletno hčerko. Nadzorne kamere so jih posnele na letališču v Salt Lake Cityju, kjer so se vkrcali na let za Evropo. Natančna lokacija otrok je bila tedne neznana, vendar so v nedeljo sporočili, da so jih našli na Hrvaškem.

»Otroci so na Hrvaškem v državni sirotišnici in poskušamo otroke spraviti iz skrbništva lokalnih oblasti,« piše v objavi na strani GoFundMe, na kateri so zbirali denar za stroške iskanja.

Otroci na varnem, a jim je dolgčas

Teta otrok, Jill Seymour, je na Facebooku objavila, da sta ona, njen brat in njegova zaročenka trenutno na Hrvaškem.

»Uspemo jih videti nekaj ur na dan, toda za zdaj je to vse. Sodelujemo z lokalno policijo, lokalnim odvetnikom, socialno službo, ameriškim veleposlaništvom in Interpolom. Izkazalo se je, da je vse skupaj neskončno bolj zapleteno in dražje, kot smo pričakovali,« je zapisala.

»Otroci so na varnem, poskrbljeno je zanje, jedo, spijo in so skupaj. V centru jim je sicer zelo dolgčas in prosijo, da bi odšli. Mesto, v katerem smo, je prekrasno. Ljudje so prijazni, večina zaposlenih v centru pa vsaj delno govori angleško. Hvaležni smo, da vemo, kje so otroci. Hvaležni smo, da jih lahko vidimo vsak dan. Hvaležni smo, da so na varnem in da je za njih poskrbljeno,« je še poudarila.

Pobegnila zaradi strahu pred koncem sveta

Elleshia Seymour naj bi na Hrvaško pobegnila, ker je verjela, da bo epicenter prihajajočega konca sveta na območju narodnega parka Yellowstone, ki se nahaja v bližini Salt Lake Cityja, o čemer je redno objavljala posnetke na družabnih omrežjih, tako navaja dnevnik.hr.

Pobegnila zaradi konca sveta

Preko spleta je spoznala Američanko s podobnimi nazori o koncu sveta, ki živi na enem od hrvaških otokov, ta pa jo je povabila, naj pobegne k njej in se reši pred apokalipso. »Ta ženska ima 13-letnega sina, ki je junak v vsej tej zgodbi. Na spletu je poiskal, kdo so otroci, ki so prišli v njegov dom, in ugotovil, da poteka mednarodna iskalna akcija,«. To je povedal mami, ta pa jih je odpeljala na policijsko postajo. Vendar so aretirali tudi njo, njen 13-letni sin pa je prav tako v sirotišnici skupaj z drugimi štirimi otroki.

»Pogovarjala sem se z njegovo najbližjo sorodnico in poskuša stopiti v stik s centrom za otroke, vendar je tudi za nas težko, čeprav imamo vso dokumentacijo,« je novinarki Ashleighi Banfield pojasnila Jill Seymour in dodala: »On se želi vrniti v šolo in vrniti v Ameriko. Ne vem, zakaj sta izbrala Hrvaško.«

Več iz teme

HrvaškaotrociElleshia Seymour
ZADNJE NOVICE
17:02
Razno
SLOVO

Umrl je nekdanji ustavni sodnik Mitja Deisinger

Poslovil se je v 84. letu starosti.
26. 1. 2026 | 17:02
17:00
Bulvar  |  Suzy
NAPOZABNA ZIMA

Katarina Venturini: z avtodomom je čudovito tudi na snegu (Suzy)

Katarina je že več kot desetletje in pol navdušena avtodomarka.
26. 1. 2026 | 17:00
16:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ ZNANO V TOREK

Domnevna skrunilca grobov, ki sta jih na območju Kopra razdejala kar 110, v rokah policije

Storilca naj bi bila tuja državljana in sta v pridržanju.
26. 1. 2026 | 16:55
16:49
Video
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Psiholog iz Poroke na prvi pogled: »Naučite se tega pristopa, s katerim je Kirill zagrel Suzano, in boste v osvajanju skoraj vedno uspešni« (VIDEO)

V prvem delu druge epizode podkasta Reality Checka sta se Anja in mag. psihologije Timotej Strnad, psihodiagnostik in strokovnjak v preteklih sezonah šova Poroka na prvi pogled, posvetila edinemu paru, ki ju je v 4. sezoni našel ljubezen, torej Kirillu in Suzani. Par, ki bi jima uspelo tudi brez strokovnjakov, saj je bil pravi izvedenec za rast njune ljubezni kar Kirill sam.
26. 1. 2026 | 16:49
16:45
Novice  |  Slovenija
VINCEKOVA REZ

Na trse so obesili klobase (FOTO)

Tudi tako se ohranja simbol bogate vinogradniške tradicije.
Oste Bakal26. 1. 2026 | 16:45
16:36
Novice  |  Slovenija
MALARIJA

NIJZ poroča o vse več primerih te nalezljive bolezni v Sloveniji

Letos so prejeli štiri prijave malarije, v celotnem letu 2025 pa devet.
26. 1. 2026 | 16:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki