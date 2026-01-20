Stoletna tradicija: s konji skačejo skozi plamene

Vsako leto januarja v španski vasici San Bartolomé de Pinares v bližini Madrida obudijo spektakularni starodavni obred Las Luminarias. Tradicija je vezana na konje, ki galopirajo skozi plamene, kar naj bi jih po verovanju prečistilo in zaščitilo. Dogodek je posvečen svetemu Antonu, zavetniku domačih živali. Konje na dogodek skrbno pripravijo. V repe jim za srečo vpletajo rožnate in rdeče trakove ter jih okrasijo z raznimi dekorativnimi dodatki. Na grivo jim nanesejo posebno glazuro za zaščito pred ognjem med skakanjem skozi plamene. Dogajanje se začne, ko pade mrak. Vaščani na ulice prinesejo velike kupe vej in jih prižgejo. V soju ognja delijo vino, pivo in sladkarije ter uživajo v družabnem vzdušju. Ko ogenj doseže največjo moč, jahači vodijo konje skozi plamene.

Naslednji dan, na dan svetega Antona, poteka blagoslov živali. Lastniki domačih živali pripeljejo ljubljenčke v cerkev, kjer jih duhovnik poškropi z blagoslovljeno vodo. Dogodek, ki je potekal v petek, je prava paša za oči in vsako leto privabi množice obiskovalcev. Letošnji ni bil izjema. Vendar niso vsi navdušeni nad nenavadno tradicijo. Skupine za pravice živali že leta izražajo zaskrbljenost zaradi potencialne nevarnosti za konje. Menijo namreč, da lahko ogenj in dim povzročita poškodbe ali stres živalim, kar je po njihovem mnenju nesprejemljivo. A domačini vztrajajo, da so poškodbe redke in da so konji varni, saj jih dobro pripravijo na skoke čez ogenj. Po tradiciji je skakanje prav v njihovo korist. »V starih časih so dogodek prirejali, ker so verjeli, da veje in dim blagoslavljajo konje in osle, ki so jih uporabljali za kmetovanje. Šlo je za obliko zdravljenja. Menili so, da bodo na tak način preprečili, da bi živali zbolele, in zagotovili, da bodo vse leto lahko pridno delale na poljih,« je o tradiciji povedal eden od udeležencev.