Stolpnico Vjesnika v Zagrebu hoteli porušiti, a so našli nekaj, zaradi česar so morali dela zaustaviti

V Zagrebu so preložili rušenje Vjesnikove stolpnice, potem ko so v najvišjem nadstropju našli azbest. Po tem odkritju so ustavili nadaljnja dela v zgornjem delu stavbe, ki je zgorela novembra lani in so jo nameravali podreti do sredine maja. Azbest so našli v 16. nadstropju stolpnice, je danes na novinarski konferenci sporočil državni sekretar na hrvaškem ministrstvu za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Tonči Glavinić. Poudaril je, da za prebivalce ni nevarnosti, saj merilne postaje niso zaznale povišanih koncentracij azbesta v zraku, bi pa to lahko vplivalo na časovni potek del.

Iz pogorelega nebotičnika so že pred dnevi začeli odnašati različne odpadke, do odstranitve azbesta pa bodo praznili zgradbo samo do 14. nadstropja. Danes so nameravali odstraniti tudi velik napis Vjesnik na vrhu nebotičnika, a se to še ne bo zgodilo. Ministrstvo je pogodbo za rušenje nebotičnika sklenilo s podjetjem Eurco, ki bo po besedah Glavinića tudi poskrbelo za odstranitev azbesta. Več informacij o poteku del bodo predstavili na petkovi novinarski konferenci. Požar v 16-nadstropnem nebotičniku, ki je veljal za enega simbolov hrvaške prestolnice, ni zahteval žrtev, zaradi njegove povzročitve pa je državno tožilstvo vložilo obtožnico proti dvema 18-letnikoma. Ogenj je popolnoma uničil stavbo, statiki in drugi strokovnjaki pa so po opravljenem pregledu ocenili, da jo je potrebno podreti. Vlada namerava kot večinska lastnica stolpnice na njenem mestu zgraditi novo poslopje za državne organe, ki sedaj prostore najemajo.

Stolpnica Vjesnika je bila nekoč pomembno središče hrvaških tiskanih medijev. V 67 metrov visokem nebotičniku so med drugim delovale redakcije časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti, pa tudi uredništva legendarnih revij, kot so Studio, Start, Danas, Kviz, Arena, Erotika, in celo znamenitih stripov, med njimi Alana Forda.