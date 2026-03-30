Stopili se boste: poglejte, kako je triletnik upokojencu polepšal dan (VIDEO)

Triletni Hudson Drew je izvabil solze ganjenosti v oči mnogih spletnih uporabnikov po svetu, ko so dobili priložnost za trenutek spoznati, kako veliko srce ima deček. Hudson je z mamo obiskal restavracijo s hitro prehrano v domači Oklahomi, ko je za sosednjo mizo videl sedeti starejšega moškega. Kot je pozneje povedala dečkova mama Ashley, jo je Hudson vprašal, kje so otroci starejšega moškega, na kar mu je mama odgovorila, da so najverjetneje že odrasli in se odselili na svoje. Dečku odgovor ni bil niti malo všeč, odločil se je, da je moški osamljen, pograbil svoj pladenj s hrano in prisedel k upokojencu, je dogodek za lokalno radijsko postajo povedala Ashley, ki je sinovo početje posnela in posnetek objavila na družabnem omrežju, kjer je požel ogromno všečkov ter pohval.

»Odkar se je rodil, je razveseljeval vse okrog sebe. Kakor koli je prišel, je bilo kot da je posijalo sonce. Zelo sladek otrok je, krasen. Zanj so vsi ljudje enaki, ne vidi razlik med nikomer. To je ta otroška naivnost ali nepokvarjenost, če želite, ki bi jo morali obuditi vsi. Hudson ima vse rad, živali in ljudi, prav nobenih razlik ne dela,« je še dejala Ashley, ki so jo na družabnem omrežju mnogi, ki so si posnetek ogledali, pohvalili, da je odlična mama, in ji položili na srce, naj »za vsako ceno varuje sinovo pozitivno energijo«.