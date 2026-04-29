Strah pred blokado še ene ključne ožine: presegla bi najhujše scenarije z Bližnjega vzhoda

Medtem ko je svetovna pozornost usmerjena v Hormuško ožino, v središče geopolitičnih napetosti tiho stopa druga pomorska arterija. Malajski preliv v jugovzhodni Aziji predstavlja ključno točko svetovnega gospodarstva, saj skozenj potuje približno 40 odstotkov svetovne trgovine. Za razliko od Hormuza, ki je bistven predvsem za oskrbo z nafto, je Malajski preliv žila celotnih globalnih oskrbovalnih verig.

Nedavno je v Džakarti završalo, ko je indonezijski finančni minister Purbaya Yudhi Sadewa odkrito razmišljal o možnosti uvedbe »pomorske cestnine« za prehod skozi ožino. Po zgledu Irana, ki je podobne grožnje izrekel za Hormuško ožino, je indonezijski minister namignil, da bi takšne dajatve prinesle znatne prihodke državam, ki nadzorujejo preliv – Indoneziji, Maleziji in Singapurju. Vendar se je indonezijska vlada pod pritiskom kritik hitro odzvala in omilila svoja stališča. Zunanje ministrstvo je poudarilo, da država podpira prosto plovbo in odprte pomorske poti, kar so potrdili tudi v sosednjih državah. Singapur in Malezija sta idejo o plačljivih prehodih ostro zavrnila z opozorilom, da je svoboda plovbe temelj mednarodnega prava. Poleg tega uvedbo dajatev prepoveduje Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS), ki za države ne predstavlja le neobvezujočih priporočil, temveč zavezujoče norme.

Velika strateška šibkost za velesilo

Največje tveganje v tej zgodbi nosi Kitajska. Skozi Malajski preliv potuje kar 80 odstotkov njenega uvoza nafte, kar predstavlja eno njenih največjih strateških šibkosti. Že pred dvema desetletjema je takratni predsednik Hu Jintao opozarjal na nevarnost morebitne blokade, danes pa so ti strahovi zaradi napetosti z ZDA še izrazitejši. Peking se boji, da bi ZDA v primeru konflikta s svojo vojaško prisotnostjo v regiji – vključno z varnostnim sodelovanjem s Singapurjem in Indonezijo – omejile promet skozi preliv. Nedavni prehod ameriške vojaške ladje USS Miguel Keith skozi to območje je Washingtonov jasni signal o njegovi strateški prisotnosti.

Čeprav strokovnjaki ocenjujejo, da je popolna blokada za zdaj malo verjetna, opozarjajo na druge oblike pritiska, kot so poostren nadzor ali manjši incidenti. Vsaka večja motnja v tem ozkem morskem pasu bi povzročila takojšen zlom oskrbovalnih verig, kar bi vodilo do skoka cen energentov in zastojev v industrijski proizvodnji. Posledic ne bi čutila le Azija, temveč tudi Evropa; samo za Nemčijo ta pot predstavlja skoraj desetino celotnega uvoza.

Malajski preliv se tako uveljavlja kot potencialno najnevarnejša točka globalnih spopadov. Tu namreč ne gre zgolj za nafto, temveč za stabilnost celotnega sistema svetovne trgovine. Vsak resni pretres na tej poti bi lahko prinesel katastrofo, ki bi presegla tudi najhujše scenarije z Bližnjega vzhoda.