EVROPSKA OBVEŠČEVALNA AGENCIJA

Strah pred smrtjo v Kremlju: močno okrepili varnost okoli Putina, bojijo se dronov in državnega udara

Kuharjem, telesnim stražarjem in fotografom, ki delajo z ruskim predsednikom, je prav tako prepovedano potovanje z javnim prevozom, piše v dosjeju.
FOTO: Gavriil Grigorov Via Reuters
A. G.
 4. 5. 2026 | 12:15
Kremelj je dramatično okrepil osebno varovanje okoli predsednika Vladimirja Putina, z vgradnjo nadzornih sistemov v domove bližnjih sodelavcev kot del novih ukrepov, ki jih je sprožil val umorov visokih ruskih vojaških uradnikov in strah pred državnim udarom, navaja poročilo evropske obveščevalne agencije, do katerega je prišel CNN. Kuharjem, telesnim stražarjem in fotografom, ki delajo s predsednikom, je prav tako prepovedano potovanje z javnim prevozom, piše v dosjeju. Obiskovalci voditelja Kremlja morajo opraviti dvojno preverjanje, tisti, ki delajo v njegovi bližini, pa smejo uporabljati le telefone brez dostopa do interneta, se dodaja.

Nekateri ukrepi so bili uvedeni v zadnjih mesecih po umoru visokega generala decembra lani, kar je sprožilo spor v najvišjih vrstah ruskega varnostnega establišmenta, navaja poročilo. Ti kažejo na naraščajoče nelagodje znotraj Kremlja, ki se sooča z vse večjimi težavami doma in v tujini, vključno z gospodarskimi težavami, vse več znaki nesoglasij in neuspehi na bojišču v Ukrajini. Ruski varnostni uradniki so drastično zmanjšali število lokacij, ki jih Putin redno obiskuje, navaja poročilo. On in njegova družina so prenehali obiskovati svoja običajna prebivališča v moskovski regiji in na Valdaju, predsednikovi osamljeni poletni rezidenci med Sankt Peterburgom in prestolnico. Letos še ni obiskal niti enega vojaškega objekta, navaja poročilo, kljub rednim potovanjem v letu 2025. Da bi obšli te omejitve, Kremelj javnosti objavlja vnaprej posnete posnetke o njem, se dodaja.

Od invazije na Ukrajino leta 2022 Putin prav tako preživlja tedne v moderniziranih bunkerjih, pogosto v Krasnodarju, obalni regiji ob Črnem morju, oddaljeni več ur od Moskve, navaja poročilo. Dosje, ki ga je CNN-u in drugim medijem posredoval vir blizu evropske obveščevalne agencije, prihaja v času vse večje zaznane krize okoli Kremlja, štiri leta po njegovi brutalni in neuspešni vojni. Ruske izgube, ki jih zahodne države ocenjujejo na okoli 30.000 mrtvih in ranjenih vsak mesec, skupaj z omejenimi ozemeljskimi pridobitvami na fronti in ponavljajočimi se ukrajinskimi napadi z brezpilotnimi letalniki globoko v Rusiji, so dvignile davek konflikta na raven, za katero mnogi menijo, da je nevzdržna.

Gospodarska cena vojne je zdaj oprijemljiva, z izpadi mobilnih omrežij, ki redno prizadenejo večja mesta in jezijo celo proputinovsko buržoazijo, kar prispeva k občutku, da je vojna začela prizadevati urbano elito, ki je bila do zdaj večinoma izolirana pred vplivi invazije. Poročilo ponuja redke podrobnosti o moskovski zaskrbljenosti zaradi poslabšanja notranje varnosti. Prav tako izpostavlja potencialno neprijetne podrobnosti o sporu v ruskem varnostnem in vojaškem vodstvu glede tega, kdo je odgovoren za zaščito visokih uradnikov – kar je, kot navaja, spodbudilo revizijo Putinovih protokolov in razširitev višje ravni osebne varnosti na še 10 višjih poveljnikov.

»Tveganje državnega udara«

V poročilu se navaja, da so od začetka marca 2026 »Kremelj in sam Vladimir Putin zaskrbljeni zaradi možnega uhajanja občutljivih informacij, pa tudi zaradi tveganja zarote ali poskusa državnega udara, usmerjenega proti ruskemu predsedniku. Posebej je previden glede uporabe brezpilotnih letalnikov za morebitni poskus atentata s strani članov ruske politične elite.« Vendar se najbolj izstopajoč zaključek nanaša na nekdanjega Putinovega zaupnika, Sergeja Šojguja. Odstavljeni nekdanji minister za obrambo, ki trenutno opravlja funkcijo tajnika Varnostnega sveta, je »povezan s tveganjem državnega udara, saj ohranja pomemben vpliv znotraj vojaškega vrha«, navaja poročilo. Dodaja, da se aretacija Šojgujevega nekdanjega namestnika in tesnega sodelavca Ruslana Tsalikov​a 5. marca šteje za »kršitev tihega dogovora o zaščiti med elitami, kar slabi Šojguja in povečuje verjetnost, da bi sam lahko postal tarča sodne preiskave.«

Ruski preiskovalni odbor je marca sporočil, da je bil Tsalikov aretiran zaradi obtožb, povezanih s poneverbo, pranjem denarja in prejemanjem podkupnin. Poročila o korupciji v vojaški eliti so pogosta, vendar so se pomnožila od začetka invazije na Ukrajino. Poročilo ne ponuja dokazov, ki bi podprli trditve proti Šojguju, ki je do nedavnega veljal za zelo blizu Putinu, poskus strmoglavljenja ruskega predsednika pa bi pomenil oster preobrat v lojalnosti. Glede na to, da bi njegovo objavljanje lahko imelo namen destabilizirati Kremelj, je pomenljivo, da bi evropska obveščevalna služba hkrati lahko učinkovito opozorila Kremelj na možen državni udar.

Putin je preživel prejšnji poskus državnega udara junija 2023, ko je vodja plačancev Jevgenij Prigožin vodil neuspešen pohod na Moskvo. Notranji spori znotraj moskovske elite so pogosto predmet velikih ugibanj, vendar redko pridejo v javnost. Narava takšnih obveščevalnih podatkov otežuje preverjanje nekaterih podrobnosti. CNN se je obrnil na Kremelj za komentar. Nekateri podrobni varnostni ukrepi okoli Putina so bili že prej objavljeni ali splošno domnevani, vključno z intenzivnimi telesnimi pregledi, izogibanjem pametnim telefonom v Kremlju in omejevanjem predsednikovega gibanja. Putin se še vedno redno pojavlja v javnosti, tako se je ta teden srečal s čečenskim voditeljem Ramzanom Kadirovom in iranskim zunanjim ministrom Abbasom Araghchijem.

Putin se je začel izolirati med pandemijo bolezni COVID-19, pogosto je sedel na koncu dolge mize stran od svojih visokih gostov, vse dokler ni ukazal invazije februarja 2022. Poročila nakazujejo, da uporablja enako razporeditev pisarn na več lokacijah, iz katerih se prek videopovezave obrača na svoj kabinet. Podrobnosti o novih varnostnih ukrepih prihajajo nekaj dni po tem, ko je Moskva napovedala pomembne spremembe v svoji paradi na Rdečem trgu 9. maja ob obeleževanju zmage nad nacistično Nemčijo. Letošnji dogodek – peti od začetka obsežne invazije na Ukrajino – bo potekal brez težkega orožja, kot so oklepna vozila in rakete. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je nakazal, da sta grožnja in nedavni uspeh ukrajinskih napadov dolgega dosega eden od motivov.

»V ozadju te teroristične grožnje,« je dejal, »se seveda sprejemajo vsi ukrepi, da se nevarnost zmanjša na minimum.« Prejšnje parade so bile prikaz vojaške moči Kremlja, vendar so se od začetka invazije na Ukrajino zmanjšale zaradi operativnih in varnostnih razlogov.

Spor v Kremlju

Obveščevalno poročilo nakazuje, da je ostra razprava med vojaškimi uradniki na srečanju v Kremlju konec lanskega leta delno spodbudila nove ukrepe. Po atentatu na generalpolkovnika Fanila Sarvarova v Moskvi 22. decembra 2025, za katerega se domneva, da so ga izvedli ukrajinski agenti, je Putin tri dni pozneje sklical ključno varnostno osebje. Med srečanjem je načelnik generalštaba Valerij Gerasimov kritiziral vodjo FSB Aleksandra Bortnikova zaradi neuspeha pri zaščiti njegovih častnikov, ti pa so se pritoževali nad pomanjkanjem virov in osebja, navaja poročilo. »Poudarjajoč strah in demoralizacijo, ki jo je to povzročilo med vojaškim osebjem, je Valerij Gerasimov ostro kritiziral kolege iz posebnih služb zaradi pomanjkanja predvidevanja,« piše v besedilu.

Poročilo še navaja: »Na koncu tega napetega srečanja je Vladimir Putin pozval k umiritvi, predlagal alternativni način dela in udeležencem naložil, da v roku enega tedna predstavijo konkretne rešitve za ta problem.« Ta hitra rešitev je vključevala Putina, ki je razširil doseg lastne Zvezne zaščitne službe (FSO) – ki je takrat varovala le Gerasimova v vojaškem poveljstvu – da bi zagotovila zaščito še za 10 višjih poveljnikov, poroča 24sata.hr.

