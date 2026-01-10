  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOJNA V UKRAJINI

Strahovi pred 3. svetovno vojno vse večji: Rusija napadla z »neustavljivo« raketo, Medvedjev objavil video napada (VIDEO)

Dmitrij Medvedjev je danes objavil video nočnega napada. Ukrajinske oblasti so včeraj sporočile, da so bile v prestolnici ponoči ubite štiri osebe, najmanj 22 ljudi pa je ranjenih.
Dmitrij Medvedjev je objavil video nočnega napada. FOTO: Dmitrij Medvedjev/X/zaslonska slika

Dmitrij Medvedjev je objavil video nočnega napada. FOTO: Dmitrij Medvedjev/X/zaslonska slika

Poškodovan stanovanjski kompleks v bližini katarskega veleposlaništva po ruskem napadu. Po navedbah kijevske policije je Rusija izvedla obsežen napad na prestolnico, pri katerem so zagoreli stanovanjski bloki, umrle pa so najmanj štiri osebe. FOTO: Tetiana Dzhafarova Afp

Poškodovan stanovanjski kompleks v bližini katarskega veleposlaništva po ruskem napadu. Po navedbah kijevske policije je Rusija izvedla obsežen napad na prestolnico, pri katerem so zagoreli stanovanjski bloki, umrle pa so najmanj štiri osebe. FOTO: Tetiana Dzhafarova Afp

Na fotografiji, ki jo je 9. januarja 2026 objavila ukrajinska varnostna služba (SBU), je domnevno viden košček ruske balistične rakete Orešnik na neznani lokaciji. Po navedbah v opisu naj bi šlo za del rakete, ki jo je Rusija ponoči uporabila v napadu na zahodno ukrajinsko regijo Lvov, pri čemer naj bi bila tarča tudi plinska infrastruktura. FOTO: Handout Afp

Na fotografiji, ki jo je 9. januarja 2026 objavila ukrajinska varnostna služba (SBU), je domnevno viden košček ruske balistične rakete Orešnik na neznani lokaciji. Po navedbah v opisu naj bi šlo za del rakete, ki jo je Rusija ponoči uporabila v napadu na zahodno ukrajinsko regijo Lvov, pri čemer naj bi bila tarča tudi plinska infrastruktura. FOTO: Handout Afp

Dmitrij Medvedjev je objavil video nočnega napada. FOTO: Dmitrij Medvedjev/X/zaslonska slika
Poškodovan stanovanjski kompleks v bližini katarskega veleposlaništva po ruskem napadu. Po navedbah kijevske policije je Rusija izvedla obsežen napad na prestolnico, pri katerem so zagoreli stanovanjski bloki, umrle pa so najmanj štiri osebe. FOTO: Tetiana Dzhafarova Afp
Na fotografiji, ki jo je 9. januarja 2026 objavila ukrajinska varnostna služba (SBU), je domnevno viden košček ruske balistične rakete Orešnik na neznani lokaciji. Po navedbah v opisu naj bi šlo za del rakete, ki jo je Rusija ponoči uporabila v napadu na zahodno ukrajinsko regijo Lvov, pri čemer naj bi bila tarča tudi plinska infrastruktura. FOTO: Handout Afp
N. P., M. J.
 10. 1. 2026 | 19:16
 10. 1. 2026 | 20:09
4:02
A+A-

Strah pred novo eskalacijo med Rusijo in Ukrajino narašča, potem ko je rusko obrambno ministrstvo včeraj sporočilo, da je v najnovejšem napadu na svojo zahodno sosedo uporabilo novo balistično raketo Orešnik, ki jo v Moskvi radi razglašajo za »neustavljivo«. Rusija v izjavi ni navedla, kam naj bi Orešnik udaril, ukrajinske oblasti pa so sporočile, da so bile v prestolnici ponoči ubite štiri osebe, najmanj 22 ljudi pa je ranjenih. Ruski mediji in vojaški blogerji so medtem namigovali, da naj bi bil tarča velik podzemni objekt za skladiščenje zemeljskega plina v zahodni regiji Lvov. V javnost so prišle tudi fotografije posledic napadov, ki kažejo obsežno razdejanje na več lokacijah. Ruski državni mediji so Orešnik sicer v preteklosti pogosto omenjali tudi v zvezi z grožnjami na račun Združenega kraljestva in Zahoda. Danes se je na družbenem omrežju X oglasil tudi Dmitrij Medvedjev, ki je objavil video nočnega napada.

Medvedjev je k videu dodal oster zapis: »Vladajoči evropski bebci si po vsem sodeč vendarle želijo vojno v Evropi. Tisočkrat je bilo že rečeno: Rusija ne bo sprejela nobenih evropskih ali Natovih enot v Ukrajini, ampak ne, Micron še kar naprej goni to patetično sranje. No, pa dajte. Tole je tisto, kar boste dobili.«

Ukrajinske zračne sile so pred tem sporočile, da je Rusija napad izvedla z 242 droni in kombinacijo 36 raket. Dodale so, da je bila uporabljena ena balistična raketa srednjega dosega, vendar je niso izrecno označile kot Orešnik. Po njihovih navedbah je bila ta raketa izstreljena s poligona Kapuštin Jar v ruski Astrahanski regiji, ki naj bi bil povezan tudi z izstreliščem za Orešnik. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da je bil napad »povračilni ukrep« za domnevni ukrajinski napad z dronom na rezidenco ruskega predsednika Vladimirja Putina prejšnji mesec. Tako Ukrajina kot ameriški predsednik Donald Trump sta rusko trditev zavrnila.

Na fotografiji, ki jo je 9. januarja 2026 objavila ukrajinska varnostna služba (SBU), je domnevno viden košček ruske balistične rakete Orešnik na neznani lokaciji. Po navedbah v opisu naj bi šlo za del rakete, ki jo je Rusija ponoči uporabila v napadu na zahodno ukrajinsko regijo Lvov, pri čemer naj bi bila tarča tudi plinska infrastruktura. FOTO: Handout Afp
Na fotografiji, ki jo je 9. januarja 2026 objavila ukrajinska varnostna služba (SBU), je domnevno viden košček ruske balistične rakete Orešnik na neznani lokaciji. Po navedbah v opisu naj bi šlo za del rakete, ki jo je Rusija ponoči uporabila v napadu na zahodno ukrajinsko regijo Lvov, pri čemer naj bi bila tarča tudi plinska infrastruktura. FOTO: Handout Afp

Poškodovan stanovanjski kompleks v bližini katarskega veleposlaništva po ruskem napadu. Po navedbah kijevske policije je Rusija izvedla obsežen napad na prestolnico, pri katerem so zagoreli stanovanjski bloki, umrle pa so najmanj štiri osebe. FOTO: Tetiana Dzhafarova Afp
Poškodovan stanovanjski kompleks v bližini katarskega veleposlaništva po ruskem napadu. Po navedbah kijevske policije je Rusija izvedla obsežen napad na prestolnico, pri katerem so zagoreli stanovanjski bloki, umrle pa so najmanj štiri osebe. FOTO: Tetiana Dzhafarova Afp

Nova trenja med Rusijo in ZDA

Do napada je prišlo v času novih trenj med Moskvo in Washingtonom, potem ko je Rusija obsodila ameriški zaseg naftnega tankerja v severnem Atlantiku. Hkrati Trump nakazuje podporo ostremu paketu sankcij, katerih cilj naj bi bil gospodarsko močno pritisniti na Rusijo. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je dejal, da bo Ukrajina zaradi uporabe rakete sprožila mednarodne korake, med drugim zahtevala nujno sejo Varnostnega sveta Združenih narodov in sklic sveta Ukrajina–Nato. Ob tem je zapisal: »Takšen napad v bližini meje EU in Nata predstavlja resno grožnjo varnosti na evropski celini in je preizkus za čezatlantsko skupnost. Zahtevamo močan odziv na ruska nepremišljena dejanja.« Župan Lvova Andrij Sadovij je sporočil, da je Rusija z balistično raketo zadela kritično infrastrukturo, podrobnosti pa ni navedel. Omenil je, da je raketa letela s hitrostjo približno 13.000 kilometrov na uro, in dodal, da še preiskujejo, za katero vrsto rakete je šlo.

Rusija je Orešnik (ime pomeni »leska«) prvič preizkusila v napadu na ukrajinsko tovarno novembra 2024. Putin je že večkrat poudarjal, da naj bi se več bojnih konic spuščalo s hitrostjo do Macha 10, da jih ni mogoče prestreči in da bi lahko več takih konvencionalnih izstrelkov povzročilo uničenje, primerljivo z jedrskim napadom. Orešnik naj bi bil sposoben nositi tudi jedrske konice. Ruski predsednik je Zahodu že zagrozil, da bi lahko Orešnik naslednjič uporabili tudi proti zaveznicam Kijeva, ki so Ukrajini omogočile napade na ozemlju Rusije z raketami daljšega dosega.

Več iz teme

Rusijavojna v UkrajiniVladimir PutinUkrajinaraketaDonald TrumpnapadZDAjedrsko orožjeorešnik
ZADNJE NOVICE
21:04
Novice  |  Slovenija
VABILO DOBILO SEDEM STRANK

Po revoltu so iz stranke NOT poslali Golobu uradno zahvalo, ker niso povabljeni na delovno kosilo

Predsednik stranke Boris Žulj upa, da bo prihodnjič miza dovolj velika tudi za tiste, ki trenutno sedijo nekoliko dlje od nje. Na delovno kosilo, ki ga bo gostil Robert Golob, so bile povabljene stranke SD, Levica, Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati in Resni.ca.
10. 1. 2026 | 21:04
20:13
Bulvar  |  Domači trači
RAZKRILA PODROBNOSTI

Noseča slovenska vplivnica povedala resnico o partnerju: »Cele dneve dela«

Sledilce je razveselila še z eno ganljivo objavo.
10. 1. 2026 | 20:13
19:53
Bulvar  |  Tuji trači
OPRAVIČILA SE JE

Radijka Sabina ni vedela, da ima vklopljen mikrofon: »On je najbolj neumen od vseh, sociopat je in bedak«

Voditeljica hrvaškega nacionalnega radia je bentila nad sodelavci, slišala pa jo je vsa domovina.
10. 1. 2026 | 19:53
19:16
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Strahovi pred 3. svetovno vojno vse večji: Rusija napadla z »neustavljivo« raketo, Medvedjev objavil video napada (VIDEO)

Dmitrij Medvedjev je danes objavil video nočnega napada. Ukrajinske oblasti so včeraj sporočile, da so bile v prestolnici ponoči ubite štiri osebe, najmanj 22 ljudi pa je ranjenih.
10. 1. 2026 | 19:16
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEKAČ

Človek v drevesu začuti čas

Če odpreš letnice, vidiš desetletja vetra, dežja in sonca, pravi Anton Kosmač, nekoč maratonec, zdaj pa mizar, ki izdeluje pohištvo iz masivnega lesa.
Vane D. Fortič10. 1. 2026 | 19:00
18:38
Novice  |  Nedeljske novice
DAMJAN PROŠT

Damjan moli za Niko in Domna

Selški župnik ne skriva, da je velik navijač Prevčevih, z njimi so povezane tudi letošnje farne jaslice.
Drago Perko10. 1. 2026 | 18:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki