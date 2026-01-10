Strahovi pred 3. svetovno vojno vse večji: Rusija napadla z »neustavljivo« raketo, Medvedjev objavil video napada (VIDEO)

Strah pred novo eskalacijo med Rusijo in Ukrajino narašča, potem ko je rusko obrambno ministrstvo včeraj sporočilo, da je v najnovejšem napadu na svojo zahodno sosedo uporabilo novo balistično raketo Orešnik, ki jo v Moskvi radi razglašajo za »neustavljivo«. Rusija v izjavi ni navedla, kam naj bi Orešnik udaril, ukrajinske oblasti pa so sporočile, da so bile v prestolnici ponoči ubite štiri osebe, najmanj 22 ljudi pa je ranjenih. Ruski mediji in vojaški blogerji so medtem namigovali, da naj bi bil tarča velik podzemni objekt za skladiščenje zemeljskega plina v zahodni regiji Lvov. V javnost so prišle tudi fotografije posledic napadov, ki kažejo obsežno razdejanje na več lokacijah. Ruski državni mediji so Orešnik sicer v preteklosti pogosto omenjali tudi v zvezi z grožnjami na račun Združenega kraljestva in Zahoda. Danes se je na družbenem omrežju X oglasil tudi Dmitrij Medvedjev, ki je objavil video nočnega napada.

Medvedjev je k videu dodal oster zapis: »Vladajoči evropski bebci si po vsem sodeč vendarle želijo vojno v Evropi. Tisočkrat je bilo že rečeno: Rusija ne bo sprejela nobenih evropskih ali Natovih enot v Ukrajini, ampak ne, Micron še kar naprej goni to patetično sranje. No, pa dajte. Tole je tisto, kar boste dobili.«

Ukrajinske zračne sile so pred tem sporočile, da je Rusija napad izvedla z 242 droni in kombinacijo 36 raket. Dodale so, da je bila uporabljena ena balistična raketa srednjega dosega, vendar je niso izrecno označile kot Orešnik. Po njihovih navedbah je bila ta raketa izstreljena s poligona Kapuštin Jar v ruski Astrahanski regiji, ki naj bi bil povezan tudi z izstreliščem za Orešnik. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da je bil napad »povračilni ukrep« za domnevni ukrajinski napad z dronom na rezidenco ruskega predsednika Vladimirja Putina prejšnji mesec. Tako Ukrajina kot ameriški predsednik Donald Trump sta rusko trditev zavrnila.

Na fotografiji, ki jo je 9. januarja 2026 objavila ukrajinska varnostna služba (SBU), je domnevno viden košček ruske balistične rakete Orešnik na neznani lokaciji. Po navedbah v opisu naj bi šlo za del rakete, ki jo je Rusija ponoči uporabila v napadu na zahodno ukrajinsko regijo Lvov, pri čemer naj bi bila tarča tudi plinska infrastruktura. FOTO: Handout Afp

Poškodovan stanovanjski kompleks v bližini katarskega veleposlaništva po ruskem napadu. Po navedbah kijevske policije je Rusija izvedla obsežen napad na prestolnico, pri katerem so zagoreli stanovanjski bloki, umrle pa so najmanj štiri osebe. FOTO: Tetiana Dzhafarova Afp

Nova trenja med Rusijo in ZDA

Do napada je prišlo v času novih trenj med Moskvo in Washingtonom, potem ko je Rusija obsodila ameriški zaseg naftnega tankerja v severnem Atlantiku. Hkrati Trump nakazuje podporo ostremu paketu sankcij, katerih cilj naj bi bil gospodarsko močno pritisniti na Rusijo. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je dejal, da bo Ukrajina zaradi uporabe rakete sprožila mednarodne korake, med drugim zahtevala nujno sejo Varnostnega sveta Združenih narodov in sklic sveta Ukrajina–Nato. Ob tem je zapisal: »Takšen napad v bližini meje EU in Nata predstavlja resno grožnjo varnosti na evropski celini in je preizkus za čezatlantsko skupnost. Zahtevamo močan odziv na ruska nepremišljena dejanja.« Župan Lvova Andrij Sadovij je sporočil, da je Rusija z balistično raketo zadela kritično infrastrukturo, podrobnosti pa ni navedel. Omenil je, da je raketa letela s hitrostjo približno 13.000 kilometrov na uro, in dodal, da še preiskujejo, za katero vrsto rakete je šlo.

Rusija je Orešnik (ime pomeni »leska«) prvič preizkusila v napadu na ukrajinsko tovarno novembra 2024. Putin je že večkrat poudarjal, da naj bi se več bojnih konic spuščalo s hitrostjo do Macha 10, da jih ni mogoče prestreči in da bi lahko več takih konvencionalnih izstrelkov povzročilo uničenje, primerljivo z jedrskim napadom. Orešnik naj bi bil sposoben nositi tudi jedrske konice. Ruski predsednik je Zahodu že zagrozil, da bi lahko Orešnik naslednjič uporabili tudi proti zaveznicam Kijeva, ki so Ukrajini omogočile napade na ozemlju Rusije z raketami daljšega dosega.