Strela v Alpah ubila skoraj sto ovac

Ne le Slovenijo, hude nevihte so te dni zajele celotno območje osrednje Evrope. V soboto je bilo še posebej hudo v Švicarskih Alpah, kjer je v neurju, ki se je razbesnelo nad regijo Valais, poginilo 97 črnonosih ovac. Okrog 80 jih je preživelo. Tragedija se je zgodila sredi noči na alpskem travniku na 2503 metrov visokem Eggerhornu v dolini Binn, južno od Rone. Del črede se je v strahu pred nevihto nagnetel skupaj, ko je mednje nenadoma udarila strela in jih pobila, druga skupina, ki se je v tistem trenutku zadrževala nekoliko dlje, je preživela. Poginule živali so s helikopterjem prepeljali na nižje območje, kjer jih je prevzel lastnik.

Švicarske črnonose ovce so avtohtona pasma, značilna za regijo Valais, prepoznavne pa so po zavitih rogovih, puhastem belem runu, črno obrobljenih očeh in črnih gobcih. Zelo so cenjene zaradi volne in mesa, s pašo pa igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju pokrajine in ohranjanju nizke trave na izjemno strmih gorskih travnikih.