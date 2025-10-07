  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
INCIDENT

Streljal na mimovozeča vozila in ranil 16 ljudi

Avstralski policisti so aretirali 60-letnega moškega.
Policisti na prizorišču streljanja v Sydneyju FOTO: Sitthixay Ditthavong/Reuters
Policisti na prizorišču streljanja v Sydneyju FOTO: Sitthixay Ditthavong/Reuters
STA
 7. 10. 2025 | 07:00
2:04
A+A-

Avstralska policija je v nedeljo pridržala 60-letnega moškega, ki je v Sydneyju na mimovozeča vozila izstrelil okoli 50 nabojev ter pri tem ranil 16 ljudi; ena oseba je menda v kritičnem stanju. Policija je pri tem izključila možnost, da bi šlo za teroristično dejanje ali dejavnost kriminalnih tolp.

Moški je v Sydneyju »neselektivno streljal na mimovozeča vozila, med drugim tudi v policijsko vozilo«, je sporočila policija. Napadalca so aretirali dve uri pozneje in ga odpeljali v bolnišnico, tam so ga oskrbeli zaradi ran, ki jih je utrpel med aretacijo. Osumljenca so obtožili kar 25 kaznivih dejanj, vključno z 18 streljanji z namenom umora, streljanjem z orožjem na javnem mestu in posedovanjem neregistriranega strelnega orožja in streliva, je sporočila policija.

16 ljudi je bilo ranjenih.

Policijski komisar avstralske zvezne države Novi Južni Wales Mal Lanyon je incident opisal kot »resen in zastrašujoč«. Motiv napadalca ni znan, vendar »ni znanih povezav s teroristično dejavnostjo ali kakršno koli dejavnostjo tolp,« je dodal. Policija je preiskala dve lokaciji in zasegla več kosov orožja in streliva. Premier Novega Južnega Walesa Chris Means je v izjavi za javnost poudaril, da v državi »ni prostora za takšno nasilje«.

V Avstraliji so tovrstni strelski pohodi redki, za kar se lahko zahvalijo tudi splošni prepovedi avtomatskega in polavtomatskega orožja, ki velja od leta 1996, ko je strelec v Port Arthurju na Tasmaniji ubil 35 ljudi. Leta 2022 je bilo v streljanju v bližini mesteca Wieambilla v Queenslandu ubitih šest ljudi, vključno z dvema policistoma, od letošnjega avgusta pa iščejo možakarja, osumljenega umora dveh policistov, ki je pobegnil v divjino. Niso ga še našli.

Motiv za napad še ni znan. FOTO: Sitthixay Ditthavong/Reuters
Motiv za napad še ni znan. FOTO: Sitthixay Ditthavong/Reuters

Več iz teme

Avstralijastreljanjepolicijaaretacija
ZADNJE NOVICE
07:21
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NE POZABITE NANJO

Pravilna drža je ključna za dobro počutje, privzgojimo jo že mladim

Sključenost v mladostništvu lahko že zelo zgodaj privede do dolgotrajnih kroničnih bolečin.
Ema Bubanj7. 10. 2025 | 07:21
07:10
Novice  |  Slovenija
OGLASILI SO SE TUDI ŽUPANI

Trboveljsko urgenco rešili le začasno

Zadevo za zdaj urejajo medsebojno, trajna rešitev je na strani države.
7. 10. 2025 | 07:10
07:00
Novice  |  Svet
INCIDENT

Streljal na mimovozeča vozila in ranil 16 ljudi

Avstralski policisti so aretirali 60-letnega moškega.
7. 10. 2025 | 07:00
06:50
Novice  |  Svet
AVTOMOBILIZEM

Težave za Volkswagen zaradi manjšega povpraševanja

Za en teden so ustavili proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden
7. 10. 2025 | 06:50
06:45
Premium
Lifestyle  |  Izlet
INTERVJU

Taya Damjan: Biti moraš zelo močan, da vztrajaš

Tayo je to jesen na Pop TV mogoče spremljati v oddaji Moja Slovenija, namenjeni vsem, ki iščejo navdih za potep po manj znanih kotičkih slovenskih mest. Morda bo po teh poteh popeljala tudi moža Jerneja Damjana in njuno hčer.
7. 10. 2025 | 06:45
06:45
Premium
Lifestyle  |  Stil
TAYA DAMJAN, VODITELJICA

Upam, da mi starši deklet, ki skačejo, ne bodo zamerili ...

Tayo je to jesen na Pop TV mogoče spremljati v oddaji Moja Slovenija, namenjeni vsem, ki iščejo navdih za potep po manj znanih kotičkih slovenskih mest.
7. 10. 2025 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Ali lahko digitalno bančništvo res nadomesti osebni stik?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Za brezskrbne jesenske počitnice v tujini

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki