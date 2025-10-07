Streljal na mimovozeča vozila in ranil 16 ljudi

Avstralska policija je v nedeljo pridržala 60-letnega moškega, ki je v Sydneyju na mimovozeča vozila izstrelil okoli 50 nabojev ter pri tem ranil 16 ljudi; ena oseba je menda v kritičnem stanju. Policija je pri tem izključila možnost, da bi šlo za teroristično dejanje ali dejavnost kriminalnih tolp.

Moški je v Sydneyju »neselektivno streljal na mimovozeča vozila, med drugim tudi v policijsko vozilo«, je sporočila policija. Napadalca so aretirali dve uri pozneje in ga odpeljali v bolnišnico, tam so ga oskrbeli zaradi ran, ki jih je utrpel med aretacijo. Osumljenca so obtožili kar 25 kaznivih dejanj, vključno z 18 streljanji z namenom umora, streljanjem z orožjem na javnem mestu in posedovanjem neregistriranega strelnega orožja in streliva, je sporočila policija.

16 ljudi je bilo ranjenih.

Policijski komisar avstralske zvezne države Novi Južni Wales Mal Lanyon je incident opisal kot »resen in zastrašujoč«. Motiv napadalca ni znan, vendar »ni znanih povezav s teroristično dejavnostjo ali kakršno koli dejavnostjo tolp,« je dodal. Policija je preiskala dve lokaciji in zasegla več kosov orožja in streliva. Premier Novega Južnega Walesa Chris Means je v izjavi za javnost poudaril, da v državi »ni prostora za takšno nasilje«.

V Avstraliji so tovrstni strelski pohodi redki, za kar se lahko zahvalijo tudi splošni prepovedi avtomatskega in polavtomatskega orožja, ki velja od leta 1996, ko je strelec v Port Arthurju na Tasmaniji ubil 35 ljudi. Leta 2022 je bilo v streljanju v bližini mesteca Wieambilla v Queenslandu ubitih šest ljudi, vključno z dvema policistoma, od letošnjega avgusta pa iščejo možakarja, osumljenega umora dveh policistov, ki je pobegnil v divjino. Niso ga še našli.