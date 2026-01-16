  • Delo d.o.o.
AGENT ICE

Streljal, ubil, obogatel: agent ICE po smrti Renee Good nagrajen z milijonom

Ubil je mater treh otrok – zdaj bo postal milijonar.
FOTO: Chip Somodevilla Getty Images Via Afp
FOTO: Chip Somodevilla Getty Images Via Afp
A. G.
 16. 1. 2026 | 20:50
 16. 1. 2026 | 20:50
A+A-

Po smrtonosnem streljanju agent ICE, ki je 7. januarja ubil Renee Good, so se na spletu pojavile zbiralne akcije v njegovo podporo. Jonathan Ross se od incidenta v Minneapolisu v zvezni državi Minnesota ni več vrnil na delo pri Uradu za priseljevanje in carine (ICE), medtem ko so po ZDA izbruhnili množični protesti. Ameriško državljanko in mater treh otrok je agent štirikrat ustrelil v prsi, roko in glavo. Reševalne službe so jo skušale oživiti, vendar so jo 48 minut po prihodu reševalcev razglasili za mrtvo. Na platformi GoFundMe so odprli zbiralno akcijo za podporo njenemu vdovcu in družini, v kateri so zbrali približno 1,5 milijona dolarjev (1,12 milijona funtov). Medtem pa Ross zdaj stoji pred možnostjo, da postane milijonar, če bo dobil dostop do sredstev, zbranih v njegovem imenu.

Milijarder Bill Ackman je v začetku tedna javno potrdil, da je bil »največji donator« v skladu za podporo agentu ICE. Kljub ostrim kritikam in polemikam je svojo odločitev branil na omrežju X ter priznal, da pred donacijo ni opravil »nobenega temeljitega preverjanja primera«. Zapisal je: »Mojo donacijo Rossu so mediji in družbena omrežja označili kot ‘nagrado morilcu Renee Good’, verjetno z namenom ustvarjanja klikov, večje viralnosti in uresničevanja političnih ciljev.«

Ackman je dodal, da je bil po razkritju donacije tarča hudih napadov v družbenih in tradicionalnih medijih. Povedal je tudi, da je želel donirati družini Good, vendar je bila njihova zbiralna stran že zaprta. Z njegovimi večtisočdolarjevimi donacijami je zbiralna akcija za Rossa zbrala več kot 750.000 dolarjev (560.700 funtov), druga stran pa še dodatnih 282.000 dolarjev (210.800 funtov). Skupaj bi tako lahko dostopal do več kot milijona dolarjev (747.545 funtov). Organizator glavne zbiralne strani za agenta Goodovo označuje za »domačo teroristko« in trdi, da si Ross »zasluži zbiralno akcijo«. V posodobitvi navaja, da so z njim že stopili v stik in da »urejajo prenos sredstev v skladu z željami policista«. Dogajanje okoli smrti Renee Good je ujeto na videoposnetku, na katerem naj bi Ross po strelih slišali, kako jo zmerja z »jeb*** k****«.

Večkrat poudarili, da je agent ravnal v samoobrambi

Zvezni preiskovalni urad FBI je sprožil preiskavo, medtem ko so Donald Trump, JD Vance in ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem večkrat poudarili, da je agent ravnal v samoobrambi. »Obstaja več različic tega posnetka in nekatere so zelo, zelo slabe,« je Trump povedal za CBS. Na vprašanje, kaj bi povedal žalujočemu očetu Renee Good, je ameriški predsednik odgovoril: »Stavim, da je bila v normalnih okoliščinah zelo trdna, čudovita oseba. A njena dejanja so bila, veste, precej trda.«

Žena Renee Good jo je opisala kot »čisto ljubezen«, »čisto veselje« in »čisto sonce« ter poudarila, da želi, da njen spomin ostane zapisan kot zapuščina »prijaznosti in ljubezni«. »Njen spomin počastimo tako, da živimo njene vrednote: zavračamo sovraštvo in izbiramo sočutje, se odmikamo od strahu in iščemo mir, zavračamo razdeljenost ter vemo, da se moramo povezati, da zgradimo svet, v katerem se vsi varno vračamo domov k ljudem, ki jih imamo radi,« je zapisala v izjavi, poroča LADbible.

