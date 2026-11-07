Streljanje na glavnem trgu: novi posnetki razkrivajo, kdo je prvi ustrelil napadalca (VIDEO)

Kot smo že poročali, je na glavnem trgu v Krakovu v soboto prišlo do tragičnega streljanja, v katerem je poljski državljan z avtomobilom zapeljal in začel streljati mimoidoče, pri čemer je ubil šest ljudi, najmanj 15 pa jih je ranil. Medtem ko preiskava motiva za napad še poteka, s Poljske prihajajo novi posnetki in podrobnosti o ukrepanju varnostnih organov na prizorišču.

Za ključni preobrat v dramatičnih trenutkih sta odgovorna policista, ki sta se odzvala takoj ob izbruhu nasilja. Iz najnovejših posnetkov je razvidno, da je odločilno vlogo odigral policist, ki ga na večini prvotnih videoposnetkov ni bilo videti. Prav on je bil tisti, ki je prvi sprožil strel proti napadalcu in ga s tem zaustavil.

Kriminalisti in preiskovalne ekipe na prizorišču napada v Krakovu podrobno pregledujejo teren in zbirajo sledi. FOTO: Wojtek Radwanski Afp

V zaključnih trenutkih akcije je drugi policist napadalca dokončno obvladal in mu desno roko zavezal s trakom ter ga tako varno imobiliziral. V poljski javnosti se ob tem že vrstijo pozivi, da si oba policista za izkazan izjemen pogum, hitro posredovanje in reševanje življenj v izredno nevarnih okoliščinah prislužita visoko državno odlikovanje.

Policisti varujejo dostop do zaprtega območja v zgodovinskem središču Krakova po tragičnem streljanju. FOTO: Bartosz Siedlik Afp