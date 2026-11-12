Streljanje v bližini Bele hiše, ranjene štiri osebe

V četrtek zjutraj so bile v soseski nedaleč od Bele hiše ranjene štiri osebe, je sporočila policija, ki je posredovala na več lokacijah.

»Do streljanja je prišlo v soseski Logan Circle, približno 1,6 kilometra severno od Bele hiše. Druge podrobnosti, vključno z natančnim krajem streljanja, za zdaj niso na voljo,« je povedal policist Nathan Clark.

Policija je ljudi pozvala, naj se izogibajo območju 15. ulice okoli hišnih številk 1500, kjer so fitnes center VIDA, cerkev svetega Luke in stanovanjske stavbe. Območje je tik za vogalom supermarketa Whole Foods.

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