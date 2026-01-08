Agent ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) je v sredo v mestu Minneapolis ustrelil in ubil 37-letno žensko. Incident je sprožil proteste v mestu in ogorčenje tamkajšnjih politikov.

Župan Minneapolisa je agentom Ice zabrusil, naj se poberejo iz mesta, guverner Minnesote pa pripravlja mobilizacijo nacionalne garde.

FOTO: Lynette Reini-grandell Via Reuters

Videoposnetki prič prikazujejo agente, zbrane okoli avtomobila, pri čemer je eden od njih skušal odpreti vrata, vozilo pa je nato odpeljalo naprej. Drugi agent je s pištolo ustrelil proti voznici. Avtomobil se je kmalu za tem zaletel v parkirano vozilo, na posnetkih pa je slišati kletvice prič na račun agentov Ice.

Agent ni bil v kakršnikoli nevarnosti

Na nobenem od zornih kotov posnetka incidenta ni videti, da bi bil katerikoli agent v kakršnikoli nevarnosti. Ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem je sicer novinarjem povedala, da je šlo za samoobrambo pred terorističnim dejanjem, ker je voznica z vozilom napadla agente.

Njeno izjavo je ponovil tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je v objavi na Truth Social dodal, da je čudež, da je agent še živ, za vse skupaj pa obtožil radikalno levico.

Trump in Noem sta zatrdila, da je bil agent poškodovan in se je zdravil v bolnišnici, vendar iz posnetkov incidenta ni možno razbrati, kje in kako naj bi se poškodoval.

Župan Minneapolisa Jacob Frey je ministričin opis dogodka označil za popolno bedarijo, agentom Ice pa zabrusil, naj se poberejo iz mesta. »To, kar počnejo, ne zagotavlja varnosti Amerike. To, kar počnejo, ustvarja kaos in nezaupanje,« je dodal.

»Vemo, da je 37-letna ženska mrtva in da jo je ustrelil Ice. Tega trenutka smo se bali že od samega začetka prisotnosti Ice v Minneapolisu,« je še dejal.

»Sramota!, sramota!«

Protesti v Minneapolisu so izbruhnili nemudoma na kraju dogodka, ko so prisotni kričali na agenta, ki je ustrelil žensko z vzkliki »sramota!, sramota!«, dokler se ni umaknil v avtomobil in odpeljal. Protestniki so nato v agente, ki so se umikali, začeli metati snežne kepe.

Po umiku agentov so na prizorišče začeli prihajati prebivalci mesta prižigat sveče in polagat cvetje. Do večera se jih je zbralo več tisoč.

Bila je mama 3 otrok

Žensko, ki jo je v Minneapolisu ustrelil agent ICE, so identificirali kot 37-letno Renee Good. Po besedah ​​njene mame Donne Ganger je imela Renee 3 otroke in ni bila članica nobene protestne skupine ICE, navajajo ameriški mediji.