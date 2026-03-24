Strmoglavilo vojaško letalo, zaradi požara eksplodiralo še strelivo

V ponedeljkovem strmoglavljenju kolumbijskega vojaškega transportnega letala kmalu po vzletu je na jugu Kolumbije umrlo 66 ljudi, 57 je bilo ranjenih, štiri pogrešajo, je včeraj sporočil poveljnik kolumbijskih oboroženih sil Hugo Alejandro Lopez. Na letalu je bilo 128 ljudi, od tega 11 članov posadke ter dva policista. Po besedah Lopeza je umrlo 58 vojakov, šest članov posadke in dva policista. Vojaško transportno letalo C-130 hercules je strmoglavilo po vzletu v Puerto Leguizamu blizu južne meje z Ekvadorjem in Perujem na težko dostopnem kraju v džungli. Ob padcu je zagorelo. Vzrok strmoglavljenja še ni znan.

Minister za obrambo Pedro Arnulfo Sanchez v pogovoru s preživelimi FOTO: Afp

Minister za obramboje pojasnil, da je razmere poslabšalo dejstvo, da je »zaradi požara na letalu eksplodiralo nekaj streliva, ki so ga prevažali«. Poudaril pa je, da na podlagi dosedanjih informacij ne kaže, da bi bilo letalo tarča nezakonitih oboroženih skupin. Letalo naj bi bilo staro 43 let. Sprva so ga uporabljale ameriške letalske sile, od leta 2020 pa kolumbijske. Ameriško podjetje Lockheed Martin, ki je izdelalo letalo, je pripravljeno pomagati kolumbijskim oblastem v preiskavi. Gre za že drugo nesrečo letala C-130 hercules v Južni Ameriki v enem mesecu. Konec februarja je med pristankom blizu La Paza strmoglavilo bolivijsko vojaško letalo, ki je prevažalo bankovce, tedaj je umrlo najmanj 24 ljudi.