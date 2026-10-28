Strokovnjak za umetno inteligenco prenehal varčevati: »Nima smisla, AI nas bo v naslednjih 10 letih vse ubila«

Varčevanje za pokojnino pomeni verjeti v prihodnost. Nate Soares, predsednik organizacije Machine Intelligence Research Institute (Inštitut za raziskave na področju umetne inteligence), pa ni prepričan, da nam bo umetna inteligenca to sploh omogočila. Soares je prenehal vplačevati v pokojninski sklad, ker meni, da bo umetna inteligenca prej pokončala človeštvo. V nedavnem intervjuju z direktorjem medijske hiše The Atlantic, Nicholasom Thompsonom, v okviru njegove serije pogovorov o umetni inteligenci je odkrito priznal, da za prihodnost ne varčuje več. Denar sicer še ima na računu iz časov, ko je delal kot inženir pri Googlu, vendar vanj ni vplačal ničesar že celo desetletje.

Njegov pogled na trenutno tehnološko tekmo je torej skrajno črnogled. Medtem ko vodilni strokovnjaki, kot sta tako imenovani »boter umetne inteligence« Geoffrey Hinton in raziskovalec družbe Anthropic Evan Hubinger, verjetnost, da bo umetna inteligenca v naslednjem desetletju izbrisala človeštvo, ocenjujejo na več kot 10 odstotkov, je Soares še precej bolj pesimističen. Prepričan je namreč, da obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, da bomo zaradi umetne inteligence izumrli v manj kot desetih letih.

Soares se z varnostjo umetne inteligence oziroma zagotavljanjem, da bodo napredni sistemi delovali v skladu s človeškimi nameni, ukvarja že več kot 12 let. Preden se je pridružil prej omenjeni neprofitni organizaciji iz Berkeleyja, ki se osredotoča prav na tveganja teh tehnologij, je delal kot inženir pri Googlu in Microsoftu, poleg tega pa je soavtor knjige z zgovornim naslovom »Če jo kdo zgradi, bomo vsi umrli«. Po njegovih besedah bi lahko dovolj zmogljiva umetna inteligenca razvila cilje, ki so popolnoma nezdružljivi s človeškimi, se izognila vsakršnemu nadzoru, se samostojno izboljševala in zgradila avtomatizirano infrastrukturo za delovanje brez ljudi. Kot je opozoril že lani, bi lahko takšen sistem nato planet preoblikoval po lastnih merilih in ga za ljudi naredil popolnoma neprimernega za bivanje.

O tem je opozarjal tudi Bill Gates, ki je med drugim dejal: »Umetna inteligenca je nedvomno dovolj zmogljiva, da bi lahko povzročila dogodke, v katerih bi umrla milijarda ljudi.«

Predlaga, naj vlade začasno zaustavijo usposabljanje splošnih sistemov umetne inteligence. Zmogljivosti in vire bi morali usmeriti v specifične in koristne aplikacije, kot so napredne raziskave raka ali varnejši samodejni avtomobili.

Musk ima obratno teorijo

Zanimivo je, da je vprašanje smiselnosti pokojninskih prihrankov odprl tudi Elon Musk, vendar iz povsem drugačnih razlogov. Vizija prvega moža Tesle in SpaceX-a je namreč diametralno nasprotna Soaresovi. V začetku leta je izjavil, da ljudem v prihodnjih desetih ali dvajsetih letih ne bi treba skrbeti za varčevanje, saj bodo zaradi hitrega napredka umetne inteligence, robotike in energetike pokojninski prihranki postali nepomembni. Po Muskovi oceni bi lahko izjemna produktivnost prinesla obdobje izobilja, v katerem bi vsakdo imel dostop do univerzalnega temeljnega dohodka, poceni dobrin, boljšega zdravstva in izobraževanja, denar pa bi v takšnem svetu celo izgubil svoj pomen. Finančni strokovnjaki in drugi poznavalci tehnologije sicer opozarjajo na popolnoma nasprotno in svetujejo, naj z varčevanjem vsekakor nadaljujemo.

A medtem ko Musk v izjemni tehnološki prihodnosti vidi pot do blaginje, jo Soares dojema kot neposredno eksistencialno grožnjo. Ker se pridružuje pozivom vodilnih ljudi iz panoge, da je treba razvoj umetne inteligence krotiti in nadzorovati, predlaga, da bi morale vlade začasno zaustaviti usposabljanje splošnih sistemov umetne inteligence. Zmogljivosti in vire bi morali usmeriti v specifične in koristne aplikacije, kot so napredne raziskave raka ali varnejši samodejni avtomobili.

Rešitev je po njegovih besedah pravzaprav precej preprosta: »Ne smemo zgraditi nečesa, kar bi pobilo vse nas.« Hkrati pa poudarja, da se sam trudi narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi to preprečil, saj verjame, da takšen razplet kljub vsemu ni neizogiben.