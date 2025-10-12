Strokovnjak zaradi ruskih groženj priporoča ljudem nakup izdelka za približno 1,15 evra: Lahko zmanjša tveganje za sevanje

V luči naraščajočih napetosti med Rusijo in Zahodom se britanska gospodinjstva pozivajo k preprostim ukrepom za zaščito v primeru malo verjetnega, a zastrašujočega scenarija jedrskega napada. Grožnje iz Kremlja, vključno z izjavami ruskih uradnikov in propagandistov, so okrepile zaskrbljenost javnosti, čeprav britanska vlada poudarja, da je tveganje za jedrski spopad zelo majhno.

Strokovnjak za varnost dr. Arnab Basu priporoča uporabo navadnega lepilnega traku za zatesnitev oken in vrat, da bi preprečili vdor radioaktivnega prahu v primeru napada. Tak trak, ki stane okoli en funt, je mogoče kupiti v številnih trgovinah. Basu svetuje, da se ljudje v primeru nevarnosti umaknejo v osrednji del zgradbe in zmanjšajo izpostavljenost. Britanska vlada hkrati poudarja pomen svojega jedrskega odvračalnega sistema, ki že šest desetletij zagotavlja, da vsaj ena podmornica z jedrskim orožjem stalno patruljira morja. Cilj sistema je ohranjanje miru in odvračanje agresije, piše Express.

Tudi Evropska unija krepi pripravljenost prebivalcev. Komisarka za krizno upravljanje Hadja Lahbib je predstavila strategijo, s katero EU poziva državljane 27 držav članic, naj pripravijo komplete za preživetje za 72 ur v primeru izrednih razmer, kot so vojne, naravne nesreče ali izpadi elektrike. Priporočene zaloge vključujejo vodo, konzervirano hrano, svetilke, zdravila, gotovino in osebne dokumente v vodotesni torbi.

Številne evropske države so že uvedle podobne ukrepe: Švedska, Finska, Litva, Estonija, Latvija, Poljska in Nemčija so prebivalcem razdelile priročnike o ravnanju v krizah. Cilj teh pobud je spodbuditi prebivalce, da postanejo bolj samostojni in pripravljeni na prve tri dni morebitne krize. Lahbib poudarja, da »znanje, kaj storiti v nevarnosti, preprečuje paniko« in krepi odpornost Evrope v negotovih časih.