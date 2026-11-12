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NAJMOČNEJŠI EL NINO

Prihaja najtoplejše leto v zgodovini meritev: »Vstopili smo v obdobje ekstremov«

Opozarjajo, da nas brez hitrega slovesa od fosilnih goriv čaka hudo segrevanje.
FOTO: Shutterstock Photo

FOTO: Shutterstock Photo

Poplavljene ulice po močnem deževju, ki je 29. marca 2025 prizadelo mesto Trujillo na severu Peruja, posledica izjemno močnega pojava El Niño. FOTO: Steffano Palomino Afp

Poplavljene ulice po močnem deževju, ki je 29. marca 2025 prizadelo mesto Trujillo na severu Peruja, posledica izjemno močnega pojava El Niño. FOTO: Steffano Palomino Afp

Člani vojaške godbe iz osmanske dobe nastopajo na konferenci ZN o podnebnih spremembah (COP31) v Antalyi v Turčiji, 11. novembra 2026. FOTO: Kaan Soyturk Reuters

Člani vojaške godbe iz osmanske dobe nastopajo na konferenci ZN o podnebnih spremembah (COP31) v Antalyi v Turčiji, 11. novembra 2026. FOTO: Kaan Soyturk Reuters

FOTO: Shutterstock Photo
Poplavljene ulice po močnem deževju, ki je 29. marca 2025 prizadelo mesto Trujillo na severu Peruja, posledica izjemno močnega pojava El Niño. FOTO: Steffano Palomino Afp
Člani vojaške godbe iz osmanske dobe nastopajo na konferenci ZN o podnebnih spremembah (COP31) v Antalyi v Turčiji, 11. novembra 2026. FOTO: Kaan Soyturk Reuters
N. P.
 12. 11. 2026 | 19:15
3:33
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Svet drvi proti najtoplejšemu letu v zgodovini meritev. Planet znova pustoši nevarna kombinacija podnebnih sprememb in močnega naravnega pojava El Niño. Na to je tik pred začetkom letošnjega vrha opozorila neodvisna ameriška raziskovalna skupina Berkeley Earth. »Vstopili smo v novo obdobje podnebnih ekstremov. Izjemno močan El Niño stopnjuje pritisk na že tako pregret planet,« opozarja generalni sekretar Združenih narodov v odhodu António Guterres. Po njegovih besedah morajo svetovni voditelji hitreje zmanjšati izpuste, pospešiti opuščanje fosilnih goriv ter zagotoviti finančno pomoč in zaščito za najbolj ranljive države.

Zemlja se že zdaj sooča z »neprijetno resnico«. Poročilo Okoljskega programa UN (UNEP) razkriva, da je planet v primerjavi s predindustrijsko dobo že za 1,4 stopinje Celzija toplejši. To pomeni, da bomo že do konca tega desetletja presegli prvi cilj Pariškega podnebnega sporazuma, ki je mejo segrevanja postavil pri 1,5 stopinje Celzija. Še huje je, da smo na dobri poti, da zgrešimo tudi drugi cilj dveh stopinj Celzija. Trenutne projekcije namreč kažejo, da se planetu do konca stoletja obeta dvig temperature za kar 2,8 stopinje.

Kaj bi najmočnejši El Niño doslej lahko pomenil za Slovenijo? Preberite tukaj.

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Iskanje rešitev na podnebnem vrhu

V odziv na vse resnejše opozorila med 9. in 20. novembrom v turškem letovišču Antalya poteka UN-ova podnebna konferenca COP31. Gostiteljica letošnjega vrha je Turčija, konferenci pa predseduje turški minister za okolje, urbanizem in podnebne spremembe Murat Kurum.

Pomembno vlogo pri vodenju pregovorov ima avstralski minister za podnebne zadeve Chris Bowen, ki išče možnosti za doseganje kompromisov. V pogovoru za Guardian je izpostavil tri ključne prioritete:

  • Čim bolj omejiti preseganje meje 1,5 stopinje Celzija.
  • Pomagati revnejšim državam pri dostopu do sredstev za prilagajanje podnebnim spremembam.
  • Postaviti nov cilj, po katerem bi se delež elektrike v končni porabi energije do leta 2035 povečal z 20 na 35 odstotkov.

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Poplavljene ulice po močnem deževju, ki je 29. marca 2025 prizadelo mesto Trujillo na severu Peruja, posledica izjemno močnega pojava El Niño. FOTO: Steffano Palomino Afp
Poplavljene ulice po močnem deževju, ki je 29. marca 2025 prizadelo mesto Trujillo na severu Peruja, posledica izjemno močnega pojava El Niño. FOTO: Steffano Palomino Afp

Kdo prihaja v Antalyo in kdo ostaja doma?

V Antalyi pričakujejo vsaj 91 svetovnih voditeljev, a le redki prihajajo iz industrijsko najrazvitejših držav, ki nosijo največjo odgovornost za izpuste toplogrednih plinov. Udeležbo so potrdili britanski premier Andy Burnham, španski premier Pedro Sánchez, nedavno znova izvoljeni brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva ter predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Zaključne faze pogajanj bo v imenu EU usmerjal komisar za podnebno politiko Wopke Hoekstra, hrvaško delegacijo pa vodi ministrica za zaščito okolja in zeleni prehod Marija Vučković.

Najopaznejša odsotnost se obeta na strani ZDA. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bo, prav tako ne bo visokih predstavnikov njegove administracije. Trump je ZDA že dvakrat umaknil iz Pariškega sporazuma: prvič leta 2017 in drugič lani, na začetku svojega drugega predsedniškega mandata. Kljub temu v Antalyi pričakujejo številne člane ameriškega kongresa ter vodilne predstavnike posameznih zveznih držav in mest.

Člani vojaške godbe iz osmanske dobe nastopajo na konferenci ZN o podnebnih spremembah (COP31) v Antalyi v Turčiji, 11. novembra 2026. FOTO: Kaan Soyturk Reuters
Člani vojaške godbe iz osmanske dobe nastopajo na konferenci ZN o podnebnih spremembah (COP31) v Antalyi v Turčiji, 11. novembra 2026. FOTO: Kaan Soyturk Reuters

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