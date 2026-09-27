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Strokovnjaki svarijo: zimska sezona gripe bi lahko bila najhujša v desetletju

Posebej prizadeti so bili mlajši otroci, saj so v bolnišničnih posteljah najpogosteje končali prav tisti, mlajši od petih let.
Simbolična fotografija FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto
N. P.
 27. 9. 2026 | 12:02
2:27
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Novi val gripe z Nove Zelandije, kjer so zdravstveni delavci to zimo zabeležili izjemno porast okužb, vzbuja resno skrb med britanskimi strokovnjaki. Tamkajšnji zdravniki opozarjajo, da bi lahko nova različica virusa H3N2, znana kot podrazred K oziroma sev K, povzročila eno najtežjih sezon gripe v zadnjem desetletju.

Na Novi Zelandiji je bil pritisk na bolnišnice izjemen, število hospitalizacij zaradi gripe pa je doseglo najvišjo raven v zadnjih desetih letih. Posebej prizadeti so bili mlajši otroci, saj so v bolnišničnih posteljah najpogosteje končali prav tisti, mlajši od petih let. Zaradi hitrega širjenja in resnosti poteka bolezni so novozelandske oblasti brezplačno cepljenje razširile na vse otroke od šestih mesecev do petega leta starosti.

Profesor na področju javnega zdravja Michael Baker z Nove Zelandije opozarja, da se država spopada z rekordno smrtnostjo zaradi gripe. Glavni razlog za hitro širjenje seva K je v tem, da se je virus genetsko spremenil in odstopa od običajnih virusov H3N2, zaradi česar je imuniteta prebivalstva nižja, prenos pa znatno hitrejši. Kriza na južni polobli služi kot zgodnje opozorilo za Evropo, saj britanski zdravstveni delavci podatke iz Avstralije in Nove Zelandije redno uporabljajo za napovedovanje poteka zimske sezone. Farmacevtske verige in NHS (britanski javni zdravstveni sistem) že pripravljajo zaloge cepiv in pozivajo k predčasni zaščiti.

Simbolična fotografija FOTO: Rafael Abdrakhmanov Getty Images
Simbolična fotografija FOTO: Rafael Abdrakhmanov Getty Images

Wendy Lee, namestnica vodje v eni od britanskih lekarniških verig, je poudarila resnost razmer: »Kriza na Novi Zelandiji bi morala biti opozorilo za vse nas, predvsem za starše majhnih otrok, starejše in ranljive skupine. Gripa se lahko razvije izjemno hitro, zato je o zaščiti treba razmišljati zdaj, ne pa šele takrat, ko bodo številke že naraščale. Naj vas dolgo in toplo poletje ne zavede v prepričanje, da bo zima kaj blažja. Cepljenje ostaja eden najboljših načinov za zmanjšanje tveganja za resnejše zaplete in za zaščito tistih okoli nas.«

V Veliki Britaniji se zimska kampanja cepljenja že začenja. Zaradi pričakovanega zgodnjega porasta okužb strokovnjaki pozivajo prebivalce, naj z zaščito ne odlašajo. 

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