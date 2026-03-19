Strožja pravila, z Everesta tudi z iztrebki

Visoko usposobljeni alpinisti, ki so v Nepalu znani kot zdravniki ledenih slapov, so pred prihajajočo sezono že začeli nameščati vrvi in lestve na Mount Everestu, da bi pripravili vse za turiste. Ekipa je dosegla bazni tabor in začela delo na nevarnem ledenem slapu Kumbu, ki je nenehno spreminjajoči se labirint ledeniških razpok in blokov in predstavlja vstop v najvišji vrh sveta. Da so na delu, je za AFP že potrdil Lama Kazi Šerpa, predsednik Odbora za nadzor onesnaževanja Sagarmata, ki nadzira postavljanje poti. Kot veleva tradicija, je bil najprej na vrsti sveti obred v baznem taboru, da bi si pred vstopom na goro izprosili božji blagoslov.

Strožja pravila

Obiskovalci pa za obisk najvišje gore sveta ne potrebujejo le božjega blagoslova, saj so letos oblasti pristojbino za spomladansko sezono za plezalce, ki želijo osvojiti 8849 metrov visoki vrh, zvišale z 9500 na 13.000 evrov. Oblasti so poostrile tudi pravila za zmanjšanje onesnaževanja: od vsakega plezalca zahtevajo, da v tabor 2 prinese nazaj najmanj dva kilograma odpadkov, obvezna pa je tudi uporaba vrečk za iztrebke. Tabor 2 je sicer široka ledeniška dolina nad ledenim slapom Kumbu, kjer plezalci pogosto preživijo več dni, da se privadijo na višjo nadmorsko višino.

Edmund Hillary in Tenzing Norgaj Šerpa sta bila prva na strehi sveta. FOTO: Staff Reuters

Na sezono se pripravljajo tudi organizatorji odprav v Katmanduju, čeprav pričakujejo nekaj posledic zaradi potovalnega kaosa, ki ga je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu. »Motnje v letalskem prometu lahko vplivajo na nekatere plezalce, vendar ne pričakujemo večjega vpliva,« je za AFP povedal Dambar Paradžuli, predsednik Združenja organizatorjev odprav.

V Nepalu je sicer osem od desetih najvišjih vrhov sveta, zato vsako pomlad privabi na stotine plezalcev, ko so temperature višje, vetrovi pa mirnejši. Razmah plezanja je alpinizem spremenil v donosen posel, odkar sta Edmund Hillary in Tenzing Norgaj Šerpa leta 1953 kot prva osvojila vrh. Po podatkih nepalskega turističnega urada je vrh Everesta lani doseglo približno 700 ljudi, še okoli 100 plezalcev pa naj bi ga osvojilo s severne, tibetanske strani.