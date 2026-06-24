Strupen dim ogroža prebivalce Mostarja

Mostar • Na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je v ponedeljek izbruhnil požar, zaradi katerega so mestne oblasti razglasile izredne razmere. Požar je bil včeraj pod nadzorom, a se je še vedno širil gost dim. Med vročinskim valom iz mesta, kjer se je temperatura povzpela do 34 stopinj Celzija, poročajo tudi o visoki stopnji onesnaženosti zraka. Po podatkih švicarskega podjetja IQAir, ki v živo spremlja kakovost zraka v mestih po vsem svetu, je bil v Mostarju indeks onesnaženosti zraka 210, kar pomeni, da je zrak zelo nezdrav. Glavni onesnaževalci so trdi delci PM2,5, ki lahko prodrejo globoko v pljuča pa tudi v krvni obtok. Izredno slabo kakovost zraka so potrdili tudi podatki zveznega hidrometeorološkega zavoda BiH.

Mesto je razglasilo izredne razmere.

Zaradi velike onesnaženosti zraka je zadrževanje na prostem tvegano tudi za zdrave ljudi, zlasti med dolgotrajno izpostavljenostjo ali telesno aktivnostjo. Najbolj ranljivi so otroci, starejši, nosečnice ter ljudje s srčnimi in pljučnimi boleznimi. Mesto Mostar je razglasilo izredne razmere in izdalo opozorilo državljanom, zlasti prebivalcem naselij v bližini odlagališča. Združenje Eko akcija je opozorilo, da zapiranje oken in izogibanje gibanju na prostem ne zadostuje. Oblasti je pozvalo k evakuaciji najbolj ogroženega dela prebivalcev iz naselij v okolici deponije Uborak blizu Mostarja.

Na deponiji je požar izbruhnil v ponedeljek dopoldne, po več kot 24-urnem gašenju pa je bil včeraj pod nadzorom, poroča portal Klix. Razmere so po podatkih civilne zaščite Federacije BiH na požarišču sicer še vedno težke zaradi vetra, ki nenehno spreminja smer. Na terenu dežura deset gasilcev s tremi cisternami, poroča portal N1 BiH. Na tej deponiji je gorelo že minuli ponedeljek, medtem ko je zaradi političnih nesoglasij odvoz odpadkov že več tednov otežen, ulice Mostarja pa so polne smeti. Deponija sicer ne zadošča več potrebam že od 80. let prejšnjega stoletja; odtlej se vrstijo številni problemi, pa tudi manjši požari.