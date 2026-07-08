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Strupena riba ogroža Sredozemlje, opazili so jo tudi na Hrvaškem

Grki plačujejo odlov srebrnoproge napihovalke, to so našli tudi na Hrvaškem. Zelo hitro se prilagaja in ima malo naravnih sovražnikov.
Vrsta izvira iz Indijskega oceana in zahodnega dela Tihega oceana. FOTO: Mirecca/Getty Images/istockphoto

Vrsta izvira iz Indijskega oceana in zahodnega dela Tihega oceana. FOTO: Mirecca/Getty Images/istockphoto

Ujeli so jo pri otoku Košara pri Pašmanu. FOTO: Juraj Jurićev/facebook Institut Za Oceanografijo In Ribarstvo

Ujeli so jo pri otoku Košara pri Pašmanu. FOTO: Juraj Jurićev/facebook Institut Za Oceanografijo In Ribarstvo

Na Japonskem je fugu specialiteta. FOTO: Dokumentacija Dela

Na Japonskem je fugu specialiteta. FOTO: Dokumentacija Dela

Vrsta izvira iz Indijskega oceana in zahodnega dela Tihega oceana. FOTO: Mirecca/Getty Images/istockphoto
Ujeli so jo pri otoku Košara pri Pašmanu. FOTO: Juraj Jurićev/facebook Institut Za Oceanografijo In Ribarstvo
Na Japonskem je fugu specialiteta. FOTO: Dokumentacija Dela
I. R.
 8. 7. 2026 | 05:46
4:24
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Srebrnoproga napihovalka (Lagocephalus sceleratus) je vrsta ribe, ki se neustavljivo širi po Egejskem morju. Grška vlada se je odločila, da bo njen odlov denarno spodbudila. Ta vsiljiva riba namreč ogroža domači morski ekosistem, uničuje mreže in predstavlja nevarnost za ljudi. Gre za izredno strupeno ribo, ki ima močan ugriz in zlahka pregrize celo pločevinko. Po podatkih Grškega centra za raziskovanje morja podrobnih raziskav o vplivu te vrste na biotsko raznovrstnost še ni veliko, vendar obstoječi znanstveni modeli kažejo na negativne posledice. Ta invazivna riba se zelo hitro prilagaja in ima malo naravnih sovražnikov.

Poleg tega, da je strupena, lahko povzroči tudi resne poškodbe, vendar strokovnjaki kopalce kljub temu pomirjajo. Znan je le en primer ugriza kopalca leta 2022. Zabeležen je tudi primer petih ribičev, ki so ulovljeno ribo pojedli in se nato zastrupili, a nihče ni umrl. Telo srebrnoprogaste napihovalke vsebuje tetrodotoksin, močan nevrotoksin, ki blokira prenos živčnih signalov. Strup se s toplotno obdelavo ne uniči, zato ostane aktiven tudi po kuhanju. Vrsta izvira iz Indijskega oceana in zahodnega dela Tihega oceana. Zraste do 40 centimetrov, lahko pa doseže dolžino enega metra in težo do osem kilogramov. V Sredozemlje je prišla prek Sueškega prekopa, prvič so jo opazili leta 2003.

Gre za izredno strupeno ribo, ki ima močan ugriz in zlahka pregrize celo pločevinko.

Po navedbah grških medijev bodo ribičem za vsak kilogram ulovljene napihovalke izplačali 5,33 evra. Program so pozdravile tudi ribiške organizacije. Podoben program že več let izvaja tudi Turčija, kjer se je ta riba razširila prej kot v Grčiji. Grški minister za kmetijstvo in prehrano Margaritis Schinas je dejal, da spektakularnih sprememb ne pričakuje in da ima popolno izkoreninjenje vrste za nemogoče. Cilj je zgolj zmanjšati velikost populacije in omiliti škodo, ki jo povzroča. Grški Rdeči križ v primeru napada svetuje, da rano nemudoma izperete s čisto tekočo vodo in milom ter krvavitev ustavite s sterilno gazo ali čisto krpo. Poškofdovani ud (roko ali nogo) je treba dvigniti na višjo raven, nato pa takoj poiskati zdravniško pomoč, saj je treba preveriti zaščito proti tetanusu in opraviti morebitno šivanje rane.

Pri otoku Jakljan

Na Japonskem je fugu specialiteta. FOTO: Dokumentacija Dela
Na Japonskem je fugu specialiteta. FOTO: Dokumentacija Dela
Prvič so to tujerodno vrsto opazili leta 2003 na jugovzhodnem delu Egejskega morja pred turško obalo. Prva najdba srebrnoprogaste napihovalke v hrvaškem delu Jadrana pa je bila potrjena oktobra 2012 pri otoku Jakljan pri Dubrovniku. Pozneje je bilo zabeleženih še več ulovov v južnem in srednjem Jadranu, le enkrat severneje od Zadra. Maja 2024 so en primerek ulovili v Medulinskem zalivu v Istri, kar je bila prva najdba v severnem Jadranu in doslej najsevernejša najdba te vrste v celotnem Sredozemlju. Edina sredozemska žival, ki se lahko prehranjuje z napihovalko, je velika kareta (Caretta caretta), sicer zaščitena na celotnem območju. Na Japonskem, kjer ji pravijo fugu, zaradi uživanja njenega mesa vsako leto umre več Japoncev, predvsem če jo pripravijo sami doma in nimajo posebne licence za njeno pripravo. Kuharji s posebno licenco jo kljub strupu pripravljajo kot veliko specialiteto in jo tudi drago zaračunajo.

Poleg napihovalk v Jadranu opazijo tudi vse več primerov rdečemorske plamenke (Pterois miles), ki povzroča veliko škodo drugemu ribjemu zarodu, sama pa nima naravnih sovražnikov. Plamenka je sorodnica naših škarpen in je po poročanju hrvaških medijev že kar pogosto v mrežah dalmatinskih ribičev. V njenem prvobitnem naravnem okolju so njeni plenilci murene in nekateri morski psi, ki jih pri nas ni. Prvič so jo v hrvaškem morju opazili leta 2021, v Sredozemlju pa že več let prej in počasi se seli proti severu. Vse pogostejša prisotnost napihovalk (in plamenk) v našem morju je samo eden od dokazov, da se morje segreva in ves čas spreminja.

Ujeli so jo pri otoku Košara pri Pašmanu. FOTO: Juraj Jurićev/facebook Institut Za Oceanografijo In Ribarstvo
Ujeli so jo pri otoku Košara pri Pašmanu. FOTO: Juraj Jurićev/facebook Institut Za Oceanografijo In Ribarstvo

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