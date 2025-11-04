Študentka v BiH, okužena z davno izkoreninjeno boleznijo, v karanteni! »Sprejemamo vse ukrepe za preprečitev širjenja okužbe«

Študentka iz Indije, ki študira na medicinski fakulteti v Foči v Bosni in Hercegovini, je zbolela za tifusom, so potrdili za portal Capital.

»Ta bolezen, za katero se je menilo, da je na naših območjih že davno izkoreninjena, je bila odkrita pri študentki iz Indije, katere identiteta je uredništvu portala znana. Po tem šokantnem odkritju je bila nameščena v izolacijo, osnovni vzrok okužbe pa naj bi bile katastrofalne higienske razmere, v katerih je živela,« so zapisali v objavi na družbenih omrežjih.

Tamkajšnja javna zdravstvena ustanova je javnost že obvestila, da so po informacijah o primeru tifusa pri študentki zdravstveni dom, bolnišnica in medicinska fakulteta v Foči v sodelovanju z inštitutom sprejeli vse potrebne ukrepe za oskrbo študentke in preprečitev morebitnega širjenja okužbe. Kot pojasnjujejo na inštitutu, gre za uvožen primer, saj je študentka tifus prebolela že pred leti, nato pa se je pred približno mesecem dni vrnila v Fočo na predavanja že s prisotnimi simptomi bolezni. Ko je poiskala zdravniško pomoč, je bila potrjena prisotnost povzročitelja trebušnega tifusa (Salmonella enterica serovar Typhi), poroča Fokus.ba.

Tifus (trebušni tifus) je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bakterija Salmonella enterica serovar Typhi in se prenaša predvsem z okuženo hrano ali vodo oziroma neposredno s človeka na človeka. Bakterija S. Typhi naseli črevesno sluznico in se nato razširi po krvi, kar vodi do povišane telesne temperature, slabosti, bolečin v trebuhu, glavobola in pogosto zapletov, če se ne zdravi. Tifus je najpogostejši v državah z neurejenim vodovodnim sistemom in slabimi higienskimi razmerami.

»Zdravstveni dom in regionalni center inštituta v Foči sta opravila anketiranje in epidemiološko spremljanje vseh oseb, ki so bile v stiku s študentko, in vsi so trenutno dobrega zdravstvenega stanja, vključno s samo študentko,« so navedli v sporočilu za javnost. Z inštituta so dodatno poudarili, da so bile izvedeni vsi potrebni preprečevalni in zaščitni ukrepi za zajezitev širjenja bakterije v skupnosti.