Suša Madžarski jemlje elektriko, premier Magyar poziva k varčevanju

Madžarski premier Peter Magyar se je zaradi izredno sušnih razmer v državi, ki so posledica vročinskega vala in pomanjkanja padavin, osebno obrnil na svoje državljane. Sporočil jim je, da se oblasti pripravljajo na kritičen teden, saj je gladina Donave, ki hladi jedrsko elektrarno Paks, upadla na rekordno nizko raven. »Pred nami je pet izjemno težkih dni,« je dejal v videoposnetku, objavljenem na Facebooku.

Med prvimi žrtvami pomanjkanja električne energije bi lahko bila velika podjetja. »Od jutri elektrarna Paks ne bo proizvajala elektrike, ravno ko prihajajo dnevi s temperaturami do 40 stopinj. Elektroenergetsko omrežje, javne službe in vsi državljani bodo pod ogromnim pritiskom,« je včeraj dejal Magyar in opozoril, da bo elektrarna morda mirovala več tednov. Gladina Donave je v več državah, vključno s sosednjo Srbijo in Romunijo, padla na najnižjo raven v zadnjih 30 letih. Zaradi dolgotrajne suše so bile v več kot 100 mestih in krajih, vključno z območji na obrobju Budimpešte, uvedene omejitve porabe vode. Madžarski premier je vse porabnike električne energije, torej od podjetij do vsakega posameznika, pozval, naj porabo znatno zmanjšajo ali jo preusmerijo zunaj večerne konične obremenitve, ki traja med 17. in 22. uro.