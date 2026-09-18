Svarili smo že leta 2012! Tudi Elon Musk napoveduje svet, v katerem nam ne bo treba več delati

Najbogatejši zemljan meni, da bi umetna inteligenca in roboti lahko povsem spremenili naš odnos do dela in denarja. Leto 2030 se medtem vse pogosteje pojavlja v napovedih prihodnosti trga dela – zanimivo pa je, da smo o prelomnem obdobju na Slovenskih novicah pisali že leta 2012. Predstavljajte si svet, v katerem vam zjutraj ni treba v službo. Ne zato, ker bi bili brezposelni, ampak ker delo za preživetje preprosto ne bi bilo več potrebno. Denar, kot ga poznamo danes, bi izgubil velik del pomena, večino potrebnega dela pa bi namesto ljudi opravila umetna inteligenca in roboti.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kaj se bo zgodilo do leta 2030?

Prav takšno prihodnost napoveduje. Milijarder je novembra lani na ameriško-savdskem investicijskem forumu dejal, da bi lahko v prihodnjih dvajsetih letih delo postalo stvar izbire. Primerjal ga je celo z vrtnarjenjem: zelenjavo lahko kupimo v trgovini, nekateri pa jo kljub temu pridelujejo doma, ker jih to veseli. Podobno naj bi nekoč veljalo za delo. Musk je prepričan, da bi lahko ob dovolj razviti umetni inteligenci in robotiki denar sčasoma postal nepomemben. Njegova vizija temelji na svetu, v katerem bi stroji lahko proizvedli toliko dobrin in opravili toliko storitev, da človeško delo ne bi bilo več glavni pogoj za njihovo zagotavljanje. Gre seveda za Muskovo napoved in ne za dejstvo, časovnica pa je precej daljša od treh let.

Svetovni gospodarski forum (WEF) je v obsežnem poročilu o prihodnosti delovnih mest analiziral odgovore več kot tisoč delodajalcev, ki skupaj zaposlujejo več kot 14 milijonov ljudi. Kar 86 odstotkov vprašanih pričakuje, da bodo umetna inteligenca in tehnologije za obdelavo informacij do leta 2030 spremenile njihovo poslovanje. WEF ocenjuje, da bi širše spremembe v gospodarstvu do leta 2030 lahko povzročile ukinitev približno 92 milijonov današnjih delovnih mest, hkrati pa naj bi nastalo okoli 170 milijonov novih. Končni rezultat bi bil torej 78 milijonov delovnih mest več, čeprav bodo potrebna drugačna znanja in se bodo posamezni poklici znašli pod bistveno večjim pritiskom kot drugi.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

O letu 2030 smo pisali že leta 2012

Med najhitreje rastočimi delovnimi mesti se pričakuje strokovnjake za umetno inteligenco in strojno učenje, velike podatkovne zbirke ter programske razvijalce. Na drugi strani naj bi upadalo povpraševanje po nekaterih administrativnih poklicih, blagajnikih in tudi grafičnih oblikovalcih. Ob tehnoloških znanjih pa naj bi ostale pomembne izrazito človeške sposobnosti – ustvarjalno razmišljanje, prilagodljivost in sodelovanje. WEF je letos objavil celo posebno analizo štirih možnih prihodnosti trga dela leta 2030. Pri tem napoveduje različne scenarije glede na hitrost razvoja umetne inteligence in pripravljenost ljudi ter podjetij na spremembe.

Na Slovenskih novicah smo že aprila 2012 objavili članek z naslovom Nas leta 2030 res čaka globalni kolaps? V ospredju je bil znameniti model Meje rasti (The Limits to Growth), ki so ga raziskovalci z MIT v začetku sedemdesetih let pripravili za Rimski klub. Model je preučeval medsebojno povezanost rasti prebivalstva, industrijske proizvodnje, hrane, onesnaževanja in porabe neobnovljivih naravnih virov.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Skrivnostni zapis iz leta 2012: »Ustavite Chat GPT!«

Avstralski raziskovalecje desetletja pozneje dejanske podatke primerjal z enim od scenarijev modela in ugotovil presenetljivo ujemanje. V scenariju nadaljevanja takratnih trendov so se večje gospodarske in družbene težave pojavljale okoli leta 2030. Tudi takrat pa ni šlo za napoved, da bo nekega določenega dne leta 2030 nastopil »konec sveta«, temveč za model možnega razvoja ob določenih predpostavkah.

To je fotografija Marieanne, ki je leta 2012 človeštvo opozorila pred nastankom Chat GPT-ja. FOTO: Omrežje X