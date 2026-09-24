Svarilo ameriških obveščevalcev: Rusija bi lahko napadla te evropske države, med njimi tudi Italija

Ameriška obveščevalna agencija Cia naj bi evropske države opozorila, da Rusija razmišlja o napadih z brezpilotnimi letalniki, ki bi jih proti ciljem v Franciji, Španiji in Italiji lahko izstrelili kar z morja. O domnevnih načrtih poroča britanski The Independent, ki se sklicuje na španski časnik El Mundo.

Po poročanju časnika naj bi več evropskih vlad že prejelo informacije o domnevnih načrtih Kremlja za stopnjevanje pritiska na evropske države, ki odkrito izrekajo podporo Ukrajini. Neimenovani vir blizu litovskega obrambnega ministrstva je za El Mundo navedel, da bi lahko Rusija uporabila brezpilotni letalnik gerbera, opremljene z eksplozivom. Domet teh letalnikov je velik, zato bi jih lahko ruske sile proti tarčam izpustila z mednarodnih voda v Sredozemlju, brez težav pa bi nato poleteli do več sto kilometrov oddaljenih tarč.

Omenjeni droni sicer ne morejo nositi veliko eksploziva, le približno štiri do pet kilogramov, zato bi bila njihova naloga denimo povzročiti požar, poškodovati določeno opremo ali za nekaj časa ohromiti delovanje pristanišča oziroma letališča. Doseg brezpilotnih letalnikov gerbera je sicer do 600 kilometrov, kar v primeru, da bi poleteli z ladje v Sredozemlju, predstavlja nevarnost za večji del Italije, južni del Francije ter vzhodni del Španije vse do Madrida. Slovenija se nevarnosti za las izogne, prav tako skrajni severovzhodni del Italije.

Litva naj bi za omenjene načrte izvedela po avgustovskem obisku direktorja Cie Johna Ratcliffa v Moskvi in nato obvestila še druge države, oziroma njihova zunanja ministrstva. Za poročilo ameriške obveščevalne službe pa naj bi vedelo tudi več neimenovanih evropskih obrambnih analitikov.

Litovski zunanji minister Kęstutis Budrys je ob robu Generalne skupščine Združenih narodov dejal, da zavezniški obveščevalni podatki kažejo na nevarnost, da bi Rusija pritisk na članice Nata lahko širila tudi geografsko, med drugim z napadi na kritično infrastrukturo in drugimi oblikami hibridnega vojskovanja. Tudi danska obrambna obveščevalna služba je v novi oceni groženj opozorila, da v prihodnjih mesecih pričakuje okrepitev ruskega hibridnega delovanja proti Zahodu in Natu.

Kremelj medtem vztrajno zanika izvajanje sabotaž v državah Nata in tudi načrtovanje spopada z zavezništvom.