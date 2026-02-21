Ta evropska država pripravlja zapore za mladoletne: stvari, ki jo številni obožujejo, ne bodo smeli imeti s seboj

Na Švedskem bodo tudi mladoletni prestopniki po novem lahko kazen odslužili v zaporu. Po poročanju portala Sweden Herald bodo v tej državi v zapor lahko poslali mladoletnike, ki so storili hudo kaznivo dejanje. Eden od zaporov, kamor bi jih lahko poslali, je v Rosersbergu, kjer že pripravljajo prve oddelke za otroke. Tamkajšnje celice bodo predvidoma pripravljene 1. julija. Ta sprememba se bo zgodila po tem, ko je vlada predlagala, da bi otroci in mladi prestopniki kazen namesto v sedanjem zaprtem varstvu mladoletnikov prestajali v zaporih za mlade.

Zanimivo, da bo v zaporu v Rosersbergu razmerje zaposlenih glede na mlade zapornike občutno višje, kot je pri odraslih. 13 in 14-letniki bodo v zaporu ločeni od 15 do 17-letnikov, saj bodo nastanjeni v drugem oddelku. Bodo pa mladi tudi ločeni od starejših zapornikov. V Rosersbergu bodo imele celice osem kvadratnih metrov prostora, na tej kvadraturi pa bodo miza, postelja, televizija, ki bo za pleksi steklom, in knjižna polica. V bližini bosta na voljo toaletna školjka in umivalnik. Mladi bodo v celice zaklenjeni približno med 20. in 7. uro.

Brez telefonov in tablic

Kaznjenci bodo lahko s seboj prinesli več stvari, med drugim knjige in slike. Danes mladi pogosto uporabljajo pametne telefone, a teh v zaporu v Rosersbergu ne bodo smeli imeti, saj tako kot tablice ne bodo dovoljeni. Imeli bodo svojo športno dvorano in svoj zdravstveni oddelek. Hodili bodo v manjše šolske razrede, da bi nadaljevali z izobraževanjem. Na določenih mestih bodo lahko občasno igrali videoigre. Bodo pa nasilne igre po poročanju Sweden Herald prepovedane.