Svet čaka, ali bodo ZDA napadle Iran, Trump pa je glede napada zdaj povedal tole

»Končne odločitve še nismo sprejeli,« je na vprašanje o napadu na Iran, s katerim že dolgo grozi, odvrnil Trump. »Nismo ravno zadovoljni z načinom, kako so se pogajali. Ne smejo imeti jedrskega orožja in nismo navdušeni nad načinom, kako se pogajajo,« je dodal. Po njegovih besedah jim iranska stran noče dati tistega, kar ZDA morajo imeti. »Nočemo, da bi imel Iran jedrsko orožje, oni pa ne izgovarjajo teh zlatih besed,« je dejal.

Spričo Trumpovih groženj z vojaškim posredovanjem trenutno več držav svojim državljanom odsvetuje potovanja v islamsko republiko, tiste, ki so že tam, pa poziva k odhodu. Združeno kraljestvo je osebje svojega veleposlaništva v Teheranu celo začasno umaknilo iz države. Nekatere države v luči negotovosti, ki zaradi napetosti med ZDA in Iranom vlada v regiji, odsvetujejo tudi potovanja v Izrael, svojim državljanom, ki so že tam, pa priporočajo povečano previdnost.

Washington okrepil svojo vojaško prisotnost na Bližnjem vzhodu

Trump Iranu že nekaj časa grozi z napadom, če ta ne bo sklenil jedrskega dogovora z ZDA. V luči tega je Washington v zadnjih tednih okrepil svojo vojaško prisotnost na Bližnjem vzhodu, med drugim je tja napotil največjo letalonosilko na svetu Gerald Ford. Največji obseg ameriških sil v regiji v zadnjih desetletjih sproža ugibanja o skorajšnjem ameriškem napadu, in to kljub nizu pogovorov, ki sta jih strani opravili ta mesec v Omanu in Švici.